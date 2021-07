Ningún "dibujo", una realidad: el marplatense Martínez, el mejor arquero de la Copa

Cuando todos discutían, muchos no lo conocían y la discusión pasaba por qué no atajaban el arquero de River (Armani) o el de Boca (Andrada), Emiliano Martínez dibujó una temporada maravillosa en Inglaterra, fue el mejor arquero de la Premier League con el Aston Villa, sumó puntos para que Lionel Scaloni le diera la chance en el arco de la Selección Nacional y no falló, el marplatense fue figura, mostró solidez, brindó seguridad, fue héroe ante Colombia y tuvo dos atajadas determinantes en la final con Brasil para darle más valor a este momento tan especial de su vida en el que fue papá mientras estaba concentrado.

Martínez hizo su debut oficial en la Selección mayor en el empate 1-1 ante Chile, el pasado 3 de junio en el estadio Ciudad de Madres de Santiago del Estero, válido por la séptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. A partir de ese encuentro, el oriundo de Mar del Plata se hizo dueño del arco argentino en tiempo récord, a sus 28 años y en reemplazo de Franco Armani, el titular hasta ese momento.

Martínez ya había tenido experiencia en vestir la camiseta argentina aunque en las divisiones menores durante el Sudamericano Sub-17 de 2009 de Chile Chile, la Copa Mundial Sub-17 de 2009 de Nigeria y la Copa Mundial Sub-20 de 2011 de Colombia. Su llegada a las ligas menores de la selección argentina se dio de la mano de Ubaldo Matildo Fillol, campeón del mundo en 1978, quien era el responsable del departamento de arqueros, lugar que le había sido otorgado por José Pekerman.

En el equipo mayor de Argentina, en tanto, había sido convocado de urgencia en reemplazo de Oscar Ustari para una gira amistosa por Nigeria y Polonia durante 2011, con Sergio Batista como director técnico. "Dibu", de 17 años por entonces, fue suplente de Adrián Gabbarini y no sumó minutos en ninguno de los dos partidos, jugados en las ciudades de Abuja y Varsovia.

Las actuaciones de Martínez en la Copa América le dieron al arco argentino la seguridad que el equipo necesitaba para comenzar a mostrarse firme desde atrás hacia adelante, zona en la que está el mayor poderío del equipo con Lionel Messi como máximo exponente. El marplatense apeló a su gran contextura física (mide 1,96mts.) para hacerse dueño del juego aéreo cada vez que los rivales buscaron esa vía para intentar vulnerar su arco, uno de los puntos a mejorar por su antecesor Armani, según el reclamo de gran parte de los hinchas argentinos y el periodismo especializado.

Además, en los ocho partidos en los que le tocó ser titular demostró un correcto manejo de la pelota con los pies, una buena ubicación en el área grande y la voz de mando necesaria para acomodar a la defensa "albiceleste" cada vez que fue necesario. Otra de las grandes virtudes, sino la más destacada, es su personalidad, que se vio reflejada en la definición por penales en las semifinales ante Colombia en la que detuvo tres remates tras incomodar a los futbolistas "cafeteros" en la previa.

Si algo le faltaba a Martínez para pasar de ser un tapado o un desconocido por muchos simpatizantes argentinos a ser el arquero titular en el próximo Mundial de Qatar (en caso de clasificar) era coronarse campeón esta noche ante Brasil, nuevamente con sobria actuación personal.

Emilliano Martínez llegó de Mar del Plata a Independiente, club en el que hizo sus primeros pasos como arqueros bajo la tutela de Miguel Ángel Santoro antes de continuar su carrera en varios equipos del fútbol inglés. En 2012 pasó al Arsenal y al no tener lugar en el equipo titular sumó experiencia en otros equipos de la misma liga y de España: Oxford United (2012), Sheffield Wednseday (2013-2014), Rotherham United (2015), Wolverhampton (2015-2016), Getafe (2017-2018) y Reading (2019). Actualmente se desempeña en el Aston Villa en el que fue elegido como el mejor jugador del club en 2021.