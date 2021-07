Insisten con la necesidad de crear una Policía de Seguridad Vial en Mar del Plata

El fiscal Rodolfo Moure insistió con la necesidad de avanzar en la creación de la "Policía de Seguridad Vial" para Mar del Plata y otras grandes ciudades, frente a los elevados índices de siniestralidad que se registran en General Pueyrredon.

"El control del tránsito, que justamente es una de las actividades que causa más muerte en la ciudad, se lo hemos delegado al poder municipal, que es el más débil de todos, y de ahí surgen los fracasos que venimos viendo", lamentó el funcionario judicial, en una entrevista que le concedió a 0223.

El representante del Ministerio Público Fiscal ya había elevado en 2019 un proyecto para crear la fuerza a la administración del exintendente Carlos Arroyo, que también incluía una propuesta de reforma del Código Penal aunque ninguna de las iniciativas vio mayores avances en este tiempo.

"Acá la respuesta no tiene que estar a nivel municipal sino que debe darse a nivel provincial. La decisión de conformar una policía de estas características tiene que pasar por el Ministerio de Seguridad bonaerense", consideró.

Moure, en este marco, aclaró que no hace una "crítica" a ninguna gestión municipal sino que pone el foco en los "escasos medios" que disponen para poder hacer cumplir las normas en las calles. "Esta fuerza tendría que actuar no solo en Mar del Plata, sino en ciudades de más de 100 mil o 500 mil habitantes, y la dirección debería estar a cargo del intendente de cada partido", sostuvo.

De esta manera, según el fiscal, se podría "diseñar una política de seguridad en materia de tránsito" y saldar, al mismo tiempo, la "gran deuda" vinculada a la falta de controles de las medidas viales. "En cualquier país del mundo pasa esto. En Estados Unidos, por ejemplo, el tránsito no lo controlan a agentes municipales sino que te paran efectivos policiales", citó, como antecedentes.

"Tenemos que lograr un compromiso de la policía en el control del tránsito que hoy no está sucediendo. Si pasa una moto con cuatro ocupantes arriba y sin casco al lado de un patrullero, los policías no reaccionan pero porque no están para eso", ejemplificó el integrante del MPF.

Moure tampoco puso en duda la existencia de recursos y aseguró que tanto la Municipalidad como la Provincia serían "los más interesados" en lograr que "el tránsito funcione como la gente y se dejen de mandar personas al hospital".

"Cada persona herida que va a parar al hospital insume un gasto de entre 2 y 3 millones de pesos anuales en recuperación. Así que por cada herido que evitemos, se va a ahorrar mucho dinero", remarcó, y agregó: "Para la creación de esta fuerza puede haber aportes del Municipio y la Provincia y estoy seguro que si se lo proponen a cualquier intendente, agarra viaje".

Registros de la fiscalía de Delitos Culposos marcan que, en lo que va del año, hubo 26 fallecimientos por siniestros en Mar del Plata. Según la comparativa que trazó la Asociación de Familiares Víctimas del Delito y Tránsito, representa un incremento del 160% con respecto al primer semestre del 2020, período que estuvo fuertemente marcado por la cuarentena estricta que se impuso a raíz de la irrupción del Covid-19.

La tendencia, de todos modos, ratifica el panorama que había trazado semanas atrás la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, cuyas autoridades confirmaron a Mar del Plata como la ciudad del interior bonaerense con más accidentes fatales en sus calles a lo largo de los últimos tres años.

Dentro del caso urbano, la mayoría de los hechos tuvieron como protagonistas a los motociclistas. "En la ciudad, los que más se lastiman y fallecen son las personas que circulan en moto", coincidió Moure, quien concluyó: "Es fundamental acentuar los controles sobre el cumplimiento de las normas de tránsito".