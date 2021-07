Leandro Basterrechea, el segundo refuerzo de Círculo

Se cerró el libro de pases de invierno del Torneo Federal A, y Círculo Deportivo sumó su segunda incorporación luego de lo que había sido la llegada de Emiliano Rodríguez y confirmó la llegada de Leandro Basterrechea, marcador central (también puede jugar de mediocampista) surgido de Gimnasia y Esgrima La Plata, con una larga trayectoria que incluye Selecciones Juveniles.

El fondo fue el lugar que apuntó el Papero para reforzar y ahí terminaron arribando las dos nuevas caras. A Rodríguez, el juvenil de Aldosivi que ya hizo su estreno el domingo en San Luis, se sumó uno más experimentado, con recorrido y voz de mando. Leandro Basterrechea tiene 31 años (nació el 9 de abril de 1990 en La Plata) y salió de la cantera del "Lobo", en la que brilló y le permitió ser pieza permanente en las diferentes Selecciones Argentinas Juveniles Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

De la reserva de Gimnasia tuvo la oportunidad de ir a Bragantino de Brasil y ahí comenzó un largo camino que incluyó varios equipos del ascenso argentino, que tuvo sus últimas paradas en Central Norte de Salta y Estudiantes de San Luis, ambos en el Federal A.

Basterrechea ya entrena a las órdenes de Gustavo Noto y está a disposición del entrenador si así lo requiere para el partido del domingo a las 15 frente a Camioneros en el "Guillermo Trama".