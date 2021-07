Aldosivi encontró la solución en el banco y festejó ante Platense

Y al final hizo "borrón y cuenta nueva". Aldosivi, que venía de un mal debut en la Liga Profesional con derrota ante Patronato como local, se recuperó rápido con un buen triunfo 1 a 0 ante Platense en Vicente López, por la segunda fecha.

El ingresado Lautaro Guzmán, a los 17´ del segundo tiempo, marcó el gol de la victoria para el elenco de Fernando Gago, que el martes a las 18.45 recibirá a Racing Club en el Minella.

Marcada recuperación del equipo marplatense. Levantó su rendimiento colectivo e individual. Mostró mayor solvencia defensiva aunque también sufrió, y contó con una gran actuación del arquero José Devecchi, clave en tiempo de descuento.

El primer tiempo fue sumamente entretenido. Un juego abierto, con espacios, y un campo de juego en excelentes condiciones para hacer rodar la pelota. Aldosivi mejoró notoriamente su imagen en relación a la derrota ante Patronato, con una variante en el ataque, al debutar el uruguayo Martín Cauteruccio en lugar de Javier Iritier. Federico Andrada se movió de izquierda al centro, algo más retrasado.

Pero de arranque, como la semana pasada, casi sufre el "Tiburón", con una gran maniobra colectiva de Platense por izquierda, que terminó en un centro conectado por cabeza por el lateral Schott, y la pelota que dio en la base del palo y se fue afuera.

Sin embargo, con Francisco Grahl más conectado en el juego, intentando llegar por los costados y con un activo Malcom Braida, el equipo de Gago mostró actitud de ir al frente. A los 12´ pareció penal del defensor Recalde sobre Cauteruccio, con un leve empujón dentro del área.

Platense tuvo en Franco Baldassarra al jugador más lúcido. Mansilla asustó con un remate desviado, Salazar ganó en lo alto, apenas afuera, y otro cabezazo suyo pegó en la mano de Emanuel Insúa pero el árbitro juzgó que no hubo penal.

Aldosivi tuvo su chance más clara a los 22´: gran centro de Braida, cabezazo solitario de Cauteruccio con dirección al centro, donde Jorge De Olivera respondió con solvencia. Y antes del descanso, Braida se lo perdió por detrás de todos, tras un buen envío de Grahl.

Coloccini mostró seguridad en el fondo de Aldosivi. Foto: prensa Platense.

No la pasó bien Aldosivi en el arranque del segundo tiempo. Platense salió con todo para abrir el marcador, generó tal vez sus mejores minutos pero no los transformó en gol. Asediando por el ancho de la cancha a su rival, generando tiros de esquina, ganando en lo alto como a los 2 minutos (Lamberti no conectó por poco) y un nuevo disparo de Schott que obligó a una buena salvada de Devecchi, al córner.

Pero con el correr de los minutos, el "Calamar" perdió esa intensidad del arranque, y Aldosivi empezó a acomodarse. Fernando Gago optó por mover rápido el banco de suplentes, y a los 12´ dispuso los ingresos de Gastón Lodico y Lautaro Guzmán por Maciel y Braida, respectivamente. Variantes que dieron un resultado eficaz de inmediato: cinco minutos después, Lodico encontró con un buen pase a Grahl en la puerta del área, el "10" remató, De Olivera tapó con rebote y Guzmán definió de derecha rasante para el 1 a 0.

Leonardo Madelón en el local también había dispuesto dos variantes, con Mauro Bogado y Julián Marcioni. Tras la desventaja, Platense tuvo una única chance con un disparo de Iván Gómez que Devecchi salvó al tiro de esquina.

Aldosivi, con la ventaja a su favor, si bien se retrasó unos metros, logró generarle un embudo a su rival. Levantaron su rendimiento los hermanos Insúa, y Platense entró en la desesperación.

Sin embargo, el "Tiburón" sufrió en el final. Llegando a los 49´ sobre cinco minutos adicionados, el arquero José Devecchi salvó el empate de Platense tras un disparo del ingresado Pereyra Díaz.

Sufrió, pero ganó. Se recuperó como lo necesitaba Aldosivi, que el martes tendrá una prueba exigente ante el Racing de Pizzi.

Síntesis

Platense (0): 1-Jorge De Olivera; 4-Augusto Schott, 33-Nicolás Zalazar, 6-Luciano Recalde y 30-Facundo Cardozo; 11-Facundo Russo, 21-Iván Gómez, 5-Hernán Lamberti y 10-Franco Baldassarra; 9-Brian Mansilla y 7-Matías Tissera. DT: Leonardo Carol Madelón.

Cambios: ST 16´ 8-Mauro Bogado por Baldassarra y 28-Julián Marcioni por Russo; 30' 19-Jorge Pereyra Díaz por Mansilla y 25-Facundo Curuchet por Tissera.

Aldosivi (1): 25-José Devecchi; 21-Emanuel Iñíguez, 6-Fabricio Coloccini, 26-Emiliano Insúa y 13-Emanuel Insúa; 33-Leandro Maciel, 18-Francisco Cerro y 10-Francisco Grahl; 7-Federico Andrada, 77-Martín Cauteruccio y 20-Malcom Braida. DT: Fernando Gago.

Cambios: ST 12´ 24-Gastón Lodico por Maciel y 23-Lautaro Guzmán por Braida; 30´ 32-Pablo Becker por Cerro; 39´ 12-Federico Gino por Becker y 16-Jonathan Zacaría por Grahl.

Goles: PT 17´ Lautaro Guzmán

Amonestados: PT 23´ Maciel (A), 26´ Lamberti (P).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Cancha: Platense.