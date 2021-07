Brutal asesinato en Punta Mogotes: un hombre mató a otro con un bloque de cemento para sacarle la moto

El instituto educativo de Punta Mogotes fue escenario de un crimen brutal en las últimas horas: un hombre mató a otro golpeándolo con un bloque de cemento en la cabeza para robarle la moto y escaparse.

El asesinato ocurrió cerca de la medianoche pero recién fue advertido en la madrugada de este sábado por un automovilista que circulaba por la zona de Lebenshon y General Pacheco. Al observar el cuerpo tendido sobre el porche del establecimiento, dio inmediato aviso a la policía.

Efectivos de la comisaría quinta y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) constataron luego que la persona había muerto por causas "no naturales" por lo que iniciaron una investigación que, al principio, encontró dificultades al no poder identificar a la víctima por el estado que presentaba.

Pero las circunstancias del aberrante hecho se pudieron esclarecer gracias a las cámaras de seguridad del instituto educativo de Mogotes: al acceder a esas imágenes, la policía primero pudo ver que la persona asesinada era un motociclista que había llegado al lugar alrededor de las 18 de este viernes.

Permaneció sentado afuera del instituto durante un largo rato, bebiendo alcohol, y luego se durmió. En los registros fílmicos de las 23.30, los agentes observaron que arriba al lugar otro hombre que golpeó a la persona en la cabeza con un bloque de cemento. Después, agarró la moto, algunas pertenencias y escapó en el mismo vehículo, según pudo reconstruir 0223.

El asesino todavía no pudo ser localizado pero se espera que la captura se materialice en las próximas horas a partir del material que dispone la Justicia y la policía. La fiscal Romina Díaz dispuso, por lo pronto, el inicio de una causa caratulada por el delito de "homicidio en ocasión de robo".