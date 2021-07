En el día del cumpleaños de su hija, se le incendió la casa y el auto

Un albañil que perdió gran parte de su casa por un incendio en el barrio Florentino Ameghino, necesita la ayuda de los marplatenses. El siniestro ocurrió mientras el hombre se preparaba para festejar el cumpleaños de una de sus dos hijas y en medio de la tragedia, promete devolver cualquier colaboración con trabajo.

“Ayer (lunes) salí a hacer compras y a los 20 minutos me llaman mis vecinos para decirme que se me estaba prendiendo fuego la casa. Cuando llegué, no habían llegado los bomberos así que intenté apagarlo con agua pero las llamas ya me habían agarrado parte de mi casa y un galpón, donde guardo todas mis herramientas. También se me quemó totalmente una moto y un Renault Clio, que no tenían seguro porque hago trabajo eventuales. En unos minutos, me quedé en pampa y la vía”, lamentó en diálogo con 0223, Juan Salvi (43), propietario de la vivienda siniestrada de Brandsen 8955.

Juan, que vive con sus hijas de 14 y 20 años, contó que justo este lunes la mayor de ellas iba a festejar su cumpleaños. Si algo resta sumarle de tristeza a su historia, además de las grandes pérdidas materiales, con la posibilidad que la vivienda sea inhabitable por riesgo de derrumbe, sufrió quemaduras de tercer grado en su rostro.

“Nunca me gustó pedir nada y siempre me gustó tener las cosas con el fruto de mi laburo. Pero ahora ni siquiera me quedaron las herramientas”, dijo el albañil, que promete devolver cualquier ayuda con su trabajo.

La familia necesita herramientas de albañilería, materiales de construcción como cemento, arena, cal, chapas, tirantes, caños de agua de termofusión, una cocina, termotanque eléctrico y una garrafa. Cualquier colaboración, favor de llamar al 2235414586 (Juan).