"Mirá que te como, hermano", el juego psicológico de "Dibu" Martínez en los penales

El arquero marplatense Emiliano Martínez fue la gran figura de la clasificación de Argentina a la final de la Copa América, con tres estupendas atajadas en la definición por penales ante Colombia, donde mostró gran capacidad de reacción con sus piernas, buen instinto, seguridad, y también la "picardía de barrio" que utilizó al límite para intimidar a sus rivales en el momento más caliente de la noche de Brasilia.

"Dibu" y sus diálogos fueron un show dentro de su show. Tendencia en las redes como su actuación misma, comentario entre amigos y grupos de WhatsApp. A excepción del primer penal de Cuadrado, el cual adivinó y alcanzó a rozar; y el último atajado a Edwin Cardona, tal vez ya advertido por el árbitro, el marplatense utilizó su verborragia en un duelo psicológico con los pateadores Davinson Sánchez y Yerry Mina (les atajó) y el delantero Miguel Ángel Borja (fue gol).

Con Davinson Sánchez comenzó su estrategia intimidatoria: "Tranquilo pero te como hermano, tranquilo pero te como hermano", espetó "Dibu" al tiempo que voló sobre su izquierda para tapar el disparo del defensor.

Luego llegó el turno del zaguero de Barcelona, Yerry Mina, que en los 90 minutos había tenido duelos individuales con Lautaro Martínez y otros jugadores del seleccionado.

El diálogo, antes del penal, fue el siguiente:

-Martínez: Se te ve nervioso eh, te estás riendo pero estás nervioso eh.

-Mina: Sí...

-Martínez: Estás nervioso, estás nervioso.Ey mirá que está un poquito adelante la pelota. ¡Ey está adelante la pelota!

-Mina: No, está en el puntito blanco.

-Martínez: Sí, sí. Hacete el boludo a vos, yo te conozco a vos.

-Martínez: Sí mirá, mirá que te lo atajo eh. ¡Mirá que te como hermano, mirá que te como hermano!

Y el arquero de Aston Villa volvió a adivinar sobre su izquierda, esta vez un disparo a media altura y más fuerte, y realizó un festejo "sexual" con sus puños y un movimiento de cadera que se convirtió en Gif rápidamente en las redes sociales, en especial WhatsApp de todos los argentinos.

Tras la conversión de Leandro Paredes, llegó el turno del delantero Miguel Ángel Borja, que marcó con un violento disparo fuerte, alto y al medio. Pero antes, hubo también una catarata de palabras de Emiliano Martínez hacia el atacante, que derivó en un pedido del árbitro venezolano Jesús Valenzuela para que frenara su actitud.

-Martínez: Vos estabas hablando en el entretiempo eh, vos estabas hablando.

-Borja pide una pelota: Ey tirala, tirala.

-Martínez: No, no la tires, no la tires. ¿Estás cagado?

-Árbitro: Ey Martínez, dale Martínez...

-M: Dale cagón, estabas hablando en el entretiempo eh.

-M: Te gusta esperar cagón. Estabas hablando en el entretiempo.

-Árbitro: Martínez, Martínez, así con palabras de esas, no.

-M: Me estaba hablando mucho.

-Árbitro: Pero con palabras de esas, no, por favor. Vamos Martínez, vamos Martínez

-M: Ojo eh, te gusta mirar, ¿no? ¡Mirame a la cara, mirame a la cara! Mirame, mirame.

Tras atajarle a Edwin Cardona, Martínez miró hacia el árbitro como para reconfirmar que la historia había terminado, al tiempo que todos los jugadores salieron disparados a abrazarlo. De inmediato, las lágrimas del exSan Isidro, General Urquiza y Talleres, que fue padre por segunda vez hace cuatro días de una niña, y vivió la situación por videollamada a distancia, según se supo luego. Noche gloriosa, inolvidable para el marplatense, que irá por la máxima felicidad el sábado ante Brasil para escribir la historia grande.