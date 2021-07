 ¿Qué comorbilidad tenés?, el extraño método de "levante" que se volvió viral

Existen tantas técnicas de seducción como personas en el mundo. Un estudiante de medicina quiso "chamuyar" a una joven demostrando su amplio conocimiento sobre esa profesión y sin salir de su asombro, la joven decidió publicar esta peculiar táctica en su cuenta de Twitter.

La usuaria que posteó la hilarante historia en su cuenta fue @BlandiGarro, quien al igual que el joven, es una alumna de la carrera de medicina. Ella había subido una foto con el carnet de vacunación, como se acostumbra en las redes, una vez recibida la dosis contra el Covid-19. El posteo le llamó la atención a un chico, quien le comentó la historia mediante una desconcertante pregunta: "¿Qué comorbilidad tenés? ¿Epoc, asma, hipertensión, diabetes? Sos jóven", inquirió.

"Me está queriendo chamuyar uno que estudia medicina pero no sabe que YO TAMBIEN y obvio que me estoy haciendo la pelot... asi que les dejo un par de joyitas para que disfruten", comentó la joven.

Cuando los métodos inquisidores de seducción realizados por el joven ya parecían extraños, su soberbia se mezcló con el "chamuyo" y le espetó: "Un día te enseño a palpar el hígado". Fue allí cuando se sacó el antifaz y dijo: "Soy estudiante de medicina, lo habrás notado, supongo".



Además, en el medio de la seducción, el chico le dijo que sus "hepatocitos no deben opinar lo mismo." "Lo traduzco te estaba deciendo alcohólica", aclaró en un intento de hacerle un chiste a la usuaria.

Según la joven, el chico se pasó todo el día hablando de él mismo y no dejó ningún momento para que la chica le dijera de qué trajaba, estudiaba, o le contara cualquier aspecto sobre ella. Así, que decidió contar cómo iba el "chamuyo" en sus redes y esperar a que el joven le preguntara qué estudiaba y en ese momento hacerlo caer.



En su arremetida, el joven le contó que tenía que prepara un parcial y ue tenía 20 minutos para responder 40 preguntas y luego una lección oral sobre "15 temas diferentes que nadie sabe qué les va a tocar". "El viernes pasado me saqué un 9 en una lección y el sábada pasado un 9,5 en otra lección", alardeó.

"Necesitaría que me pongas en prioridad de la lista... así como los trasplantes hepáticos o de Miocardio", le dijo el chico cuando ella le comentó que tenía novio.

Ya en un tono más indignante, el joven sostuvo tiene una mirada "biologicista" que se ve como un "médico brillante, trantando a todos como (Doctor) House" y que lo importante para él es "diagnosticar", ya que si el paciente (a los cuales calificó de gente idiota) "se salva o no, es una consecuencia".

En ese instante, la también estudiante de medicina de la Univseridad de Buenos Aires (UBA) le confesó que ella era alumna de la carrera y le criticó con que la proxima vez no "intente 'chamuyar' a una piba con medicina" porque quedaba como un "creído" y que tampoco debía preguntar por "las comorbilidades" a los desconocidos, en general.

"Y no soy joven pa (sic) la diabetes, ni para la hipertensión, no sé qué te enseñan en la UNAJ, pero en la UBA eso se aprende en primer año", sentenció. Pero la historia siguió al día siguiente, hasta que el futuro médico, al ver que su diálogo se había viralizado, bloqueó a la joven, que festejó la acción en las redes sociales.

