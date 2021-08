Círculo y un cierre de rueda para el olvido

Lo padeció Círculo el partido. Quedó en desventaja demasiado rápido y no tuvo argumentos para dar vuelta la historia, Sol de Mayo lo controló y golpeó en los momentos justos para terminar redondeando una goleada por 4 a 1 en el "Guillermo Trama" en la última fecha de la primera rueda de la Zona 1 del Torneo Federal A. El conjunto de Gustavo Noto querrá cambiar la imagen la próxima semana, otra vez en casa, frente a Deportivo Madryn.

El primer tiempo fue un mazazo para Círculo. Porque lo arrancó mal y lo terminó peor. En el medio, no pasó demasiado, como en la mayoría de los partidos de la categoría, equilibrado, con muchas imprecisiones y pocas situaciones de gol. Pero la visita ya había logrado su cometido y la obligación era del local. Cuando a los 8' Alberto Reyes interceptó un pase de Vedda, se acomodó y la puso contra el palo izquierdo de Chiappero, todo se facilitó para los de Islas. Y cuando el arquero le cometió una infracción dentro del área a Vera, que el mismo 9 canjeó por gol a los 42', la sensación era de historia terminada.

Noto intentó darle más potencia al ataque con el ingreso de Astiz en el entretiempo, pero a los 3' llegó el tercero de los rionegrinos. Balbuena capturó una pelota entrando por derecha y sacó un derechazo inatajable. El "papero" estaba con las manos bajas y Sol de Mayo no le tenía piedad. Basterrechea llegó tarde a un cruce, Macheroni no dudó y Vera, otra vez desde los 12 pasos, estiró la cuenta. Iban 12' y quedaba muchísimo por delante. Por suerte, Gabiel Charra por el segundo palo empujó tras una peinada en un córner y marcó el descuento que, al menos, frenó el envión visitante. Como si no fuera poco, la expulsión de Astiz a los 21', terminó de derrumbar cualquie tipo de esperanza de remontada histórica. El resto del partido estuvo demás, Sol de Mayo reguló y cuando pudo aceleró, Círculo fue pero no tuvo ni ideas ni claridad. Dura derrota del "papero" en casa, y un cierre de la primera rueda para el olvido.

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Lucio Chiappero; Juan Manuel Zarza, Leandro Basterrechea y Gabriel Charra; Enzo Vértiz, Bruno Vedda, Ramiro Rodríguez y Matías Reali; Agustín Restovich; Diego Martínez y Ever Ullúa. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 0' Enzo Astiz por Restovich, 31' Jonatan Benedetti por Ullúa .

Sol de Mayo (Viedma) (4): Julio Chiarini; Maximiliano Paredes, Juan Iurino, Horacio Igarzabal y Nicolás Martínez; Ramiro Balbuena, Leonardo Morales y Mariano Rivadeneira; Alberto Reyes, Jesús Vera y Matías Olivera. DT: Luis Islas.

Cambios: ST 18' Federico Ortiz y Fernando De La Fuente por Reyes y Vera, 32' Héctor Morales y Lucas Ñancucheo por Balbuena y Olivera, y 37' Fernando Valdebenito por Rivadeneira.

Goles: PT 8' Reyes (SdM) y 42' Vera, de penal (SdM); ST 3' Balbuena (SdM), 12' Vera, de penal (SdM), 16' Charra (CD)

Incidencias: ST 21' expulsado Astiz (CD).

Árbitro: Maximiliano Macheroni, de Rosario.

Estadio: "Guillermo Trama".