Lodico: "Desde que llegué, Gago me dio mucha confianza y se la estoy devolviendo"

Aldosivi disfruta de su mejor momento en la primera división del fútbol argentino después de mucho tiempo de irregularidad. Por primera vez, en casi dos años, hilvanó dos victorias consecutivas, la última ayer ante Defensa y Justicia (1 a 0) con gol de Gastón Lodico. El volante ofensivo ya venía de marcar un "doblete" ante Rosario Central como visitante, aprovechando al máximo la chance de titularidad luego de la lesión de Francisco Grahl.

En diálogo con 0223, el "Gato" -tal es su apodo- mostró su felicidad: "Hacía bastante que no podíamos conseguir los tres puntos acá, por distintas circunstancias, pero teníamos esa deuda pendiente de ganar dos partidos consecutivos y por suerte lo conseguimos", indicó.

El "Tiburón" había ganado su último partido en el Minella el 26 de febrero, en el 3-0 ante Arsenal. Casi seis meses. Y solo un triunfo en los últimos 17 jugados. Para el volante eso no significaba un peso: " No pensábamos en eso. No nos dejamos llevar. Necesitábamos ganar dos partidos consecutivos para sumar confianza", sostuvo.

Gastón Lodico siempre fue un jugador "fetiche" para Fernando Gago. El entrenador lo pidió a préstamo desde Lanús, donde tenía pocas oportunidades y había cedido a comienzos de 2020 al Ferencvaros de Hungría, donde tampoco tuvo continuidad. El exBoca y Real Madrid le dio oportunidades de titular y como alternativa, intuyendo que su calidad encajaba para su juego. El de ayer fue su decimotercer partido. Lodico, de 23 años, declaró al respecto: "Desde que llegué él me dio mucha confianza. Él me pidió para venir. Yo ni lo dudé porque sé lo que fue como jugador, lo que me podía dar como técnico. Desde ese lado, agradecido a él por la confianza, y de mi parte, devolverle un poco esa confianza y seguir sumando para el grupo".

A la hora de analizar el triunfo ante Defensa y Justicia, el nacido en Avellaneda manifestó: "Ellos estuvieron bien cerrados, pudimos manejar la pelota todo el primer tiempo. Nos faltaba ser un poco más profundos. En el segundo fue más abierto, ida y vuelta, pero pudimos encontrar el gol y después también lo supimos aguantar".

El vestuario de Aldosivi fue pura felicidad tras el triunfo. Cantos de cancha grupal, música "al mango": "Sí, la verdad que estábamos muy contentos, capaz fue un poco desahogo, para estar felices. Hay que disfrutar cuando se gana", dijo Lodico al respecto.