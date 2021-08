La Selección estrenará el título de América el 9 de septiembre en el Monumental

La Conmebol confirmó las fechas y horarios correspondientes de la triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas a disputarse del 2 al 9 de septiembre en la reanudación del certamen que otorga cuatro plazas y un repechaje para el Mundial Qatar 2022.

La Dirección de Competiciones de Selecciones de la Conmebol confirmó que el jueves 2 de septiembre se jugará la novena fecha; el domingo 5 se llevará a cabo la postergada sexta jornada, y el jueves 9 será el turno de la décima.

Argentina, campeón de la Copa América Brasil 2021, visitará a Venezuela en la fecha 9; luego jugará como visitante ante Brasil en la sexta y recibirá a Bolivia para la décima. El partido se jugará en el estadio Monumental, y ya comenzaron las charlas entre AFA y el Gobierno Nacional para conocer la posibilidad de que sea con público en las tribunas y, de acuerdo a eso, el porcentaje de aforo.

Triple fecha

Jueves 2/9 - Fecha 9

17hs. Bolivia vs. Colombia

18hs. Ecuador vs. Paraguay

21hs. Venezuela vs. Argentina

22hs. Perú vs. Uruguay

22hs. Chile vs Brasil

Domingo 5/9 - Fecha 6

16hs. Brasil vs. Argentina

18hs. Ecuador vs. Chile

19hs. Paraguay vs. Colombia

19hs. Uruguay vs. Bolivia

22hs. Perú vs. Venezuela

Jueves 9/9 - Fecha 10

19.30 Uruguay vs. Ecuador

19.30 Paraguay vs. Venezuela

20hs. Colombia vs. Chile

20.30 Argentina vs. Bolivia

21.30 Brasil vs. Perú

Posiciones

Brasil...18 puntos

Argentina...12

Ecuador...9

Uruguay...8

Colombia...8

Paraguay...7

Chile...6

Bolivia...5

Venezuela...4

Perú...4