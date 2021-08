Clausuran chatarrera y secuestran flexibles de medidores de gas

El avance de una investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción 5 por el reiterado robo de medidores de gas y de Obras Sanitarias derivó en la realización de un allanamiento en una chatarrera del barrio Malvinas Argentinas que fue finalmente clausurada por personal municipal.

Frente del predio allanado y clausurado..

Personal de la DDI llevó adelante la medida en un predio ubicado en inmediaciones de las calles Ituzaingo y Calaza en la que secuestraron 21 flexibles de cobre pertenecientes a medidores de gas. Por ese hallazgo imputaron al hombre de 57 años que estaba al frente del lugar del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.

Los miembros de Inspección General que se hicieron presentes en el lugar clausuraron el predio que no contaba con habilitación, no tenía los elementos mínimos de seguridad y funcionaba en una zona no permitida.