El mundo del gin, revolucionado: "Mucha producción artesanal se va a animar a industrializar"

El régimen de promoción de bebidas espirituosas artesanales que promovió el intendente Guillermo Montenegro y que ya aprobó el jueves el Concejo Deliberante fue muy celebrado por los emprendimientos del sector, que ahora aceleran los trámites para poder embarcarse en nuevos desafíos comerciales en Mar del Plata.

Uno de los emprendimientos con más expectativa a partir de la flamante legislación es Gin Adot, una destilería que el 19 de agosto comenzará a ver sus primeros pasos en la ciudad después de un largo tiempo de trabajo para dar forma a un producto con un sello "contemporáneo pero no tradicional".

"Hace un año que estábamos con el tema de destilar gin y la verdad que frenamos la producción por resistirnos a tener que trasladarnos a una localidad aledaña donde las cuestiones legales eran más accesibles que acá. Paramos todo porque nuestra idea es estar en la ciudad donde vivimos y tener una mini empresa en el mismo lugar", explicó la emprendedora Agustina Rabuffetti.

La referente de Gin Adot explicó que este tipo de apuestas implican "inversiones grandes por más de que se trate de micropymes" y reconoció que los costos de producción se aumentan aún más si se impone la necesidad de un traslado. "La verdad que no pensábamos que se fuera a aprobar tan rápido este régimen porque era bastante complicado el tema legal en la ciudad", señaló.

"La posibilidad de tener la destilería acá en Mar del Plata es una noticia enorme y no solo para nosotros sino para todo el sector porque estoy segura de que va a impulsar a mucha gente que quizás ya está en la destilación artesanal a animarse a industrializar la producción", aseguró la mujer, en declaraciones al programa Dixit, que se emite por 0223 Radio.

Rabuffetti aseguró, en este sentido, que "hay productos nacionales y marplatenses que pueden competir tanto a nivel nacional como internacional". "Cuando está todo en regla y el producto puede salir al mercado con las condiciones necesarias, uno puede ser más competitivo y conocidos porque sino el alcance, cuando falta lo legal, hace que uno se reduzca en lugar de ampliarse", planteó.

Raíces de un nuevo producto

En relación a Gin Adot, la emprendedora comentó que fue la consecuencia del trabajo que tuvo anteriormente con una pyme de botánicos e infusiones para coctelería que había puesto en marcha durante la pandemia del Covid-19. "Ya venía haciendo estudios de especies, flores y frutas, mezclando todo eso para generar un botánico para coctelería, y fue a partir de esos estudios y de la inquietud de llevar ese conocimiento a la botella que empezó este sueño", dijo.

"Los conocimientos de botánica ya los tenía y me tuve que poner a estudiar sobre destilación. Me junté con ingenieros y así llegó el producto a la botella. Fue prácticamente un año de estudios y ensayos porque la parte más difícil era sostener el mismo producto en la repetición de los destilados", recordó, y destacó que su marca tiene la impronta de ofrecer un "gin con la particularidad de ser contemporáneo pero no tradicional".