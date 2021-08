Fixture confirmado para las Zonas Campeonato y Reválida del fútbol local

Con la definición de las Zonas Campeonato y Reválida, la Liga Marplatense de Fútbol oficializó el fixture de las Zonas Campeonato y Reválida del Torneo "Copa Cincuentenario", una segunda fase que dividirá a los 28 equipos en cuatro grupos nuevamente, pero la clasificación a playoffs será con ventaja para los mejores 14 de la instancia que terminó el pasado fin de semana.

El próximo sábado iniciará un nuevo camino para la primera división que, a diferencia de años anteriores, será más corto y por eso cada partido tendrá un significado especial para apuntar a meterse en la pelea por el título. Tanto los equipos que accedieron a Zona Campeonato como Reválida estarán divividos en dos subgrupos de siete por lo que al culminar con las siete fechas (seis partidos y una libre) se sabrá quiénes seguirán avanzando y quienes descansarán hasta el 2022.

Pensando en la tercera etapa, la manera en la que entrarán en Playoffs también sufrió modificaciones debido al formato. El primero de Zona 1 y Zona 2 de Campeonato accederán directamente a cuartos de Final mientras que del segundo al sexto lo harán a octavos, quedando eliminados los últimos.

Por el lado de la Reválida, solo irán a dieciseisavos de final los dos primeros de Zona 1 y Zona 2. Estos partidos se jugará el miércoles siguiente a la finalización de la segunda etapa y los ganadores se sumarán a los 10 equipos que aguardan en octavos.

Pero para llegar a esto deberán transitar los distintos caminos que fueron sorteados en el día de hoy y que tendrán como primera fecha los siguientes cruces:

Zona Campeonato "A": Kimberley, Nación, San José, Deportivo Norte, San Lorenzo, Alvarado e Independiente

Zona Campeonato "B": Círculo Deportivo, Peñarol, Argentinos del Sud, Atlético Mar del Plata, General Urquiza, River y Libertad.

Zona Reválida "A": Quilmes, Colegiales, Racing, Banfield, Once Unidos, Huracán y Los Andes.

Zona Reválida "B": Talleres, Cadetes, Boca, Unión, General Mitre, Chapadmalal y Al Ver Verás.

Primera fecha

Zona Campeonato "A"

Independiente vs. Alvarado

Deportivo Norte vs. San Lorenzo

Kimberley vs. San José

Libre: Nación

Zona Campeonato "B

Atlético Mar del Plata vs. Círculo Deportivo

River vs. Libertad

Peñarol vs. General Urquiza

Libre: Argentinos del Sud

Segunda fecha (sábado 28/8)

Zona Reválida "A"

Juventud Unida vs. Quilmes

Los Patos vs. Once Unidos

Banfield vs. Huracán

Libre: Racing

Zona Reválida "B"

Chapadmalal vs. Boca

General Mitre vs. Talleres

Cadetes vs. Unión

Libre: Al Ver Verás

Tercera fecha (4/9)

Campeonato "A"

San José vs. Deportivo Norte

San Lorenzo vs. Independiente

Alvarado vs. Nación

Libre: Kimberley

Campeonato "B"

Argentinos del Sud vs. Atlético Mar del Plata

General Urquiza vs. River

Libertad vs. Círculo Deportivo

Libre: Peñarol

Reválida "A"

Huracán vs. Los Patos

Once Unidos vs. Juventud Unida

Quilmes vs. Racing

Libre: Banfield

Reválida "B"

Al Ver Verás vs. Chapadmalal

Unión vs. General Mitre

Talleres vs. Boca

Libre: Cadetes

Cuarta fecha (11/9)

Campeonato "A"

Nación vs. San Lorenzo

Independiente vs. San José

Deportivo Norte vs. Kimberley

Libre: Alvarado

Campeonato "B"

Atlético Mar del Plata vs. Libertad

Círculo Deportivo vs. General Urquiza

Peñarol vs. Argentinos del Sud

Libre: River

Reválida "A"

Racing vs. Once Unidos

Juventud Unida vs. Huracán

Los Patos vs. Banfield

Libre: Quilmes

Reválida "B"

Chapadmalal vs. Talleres

Boca vs. Unión

Cadetes vs. Al Ver Verás

Libre: General Mitre

Quinta fecha (18/9)

Campeonato "A"

Kimberley vs. Independiente

San José vs. Nación

San Lorenzo vs. Alvarado

Libre: Deportivo Norte

Campeonato "B"

Peñarol vs. Atlético Mar del Plata

Argentinos del Sud vs. River

General Urquiza vs. Libertad

Libre: Círculo Deportivo

Reválida "A"

Banfield vs. Juventud Unida

Huracán vs. Racing

Once Unidos vs. Quilmes

Libre: Los Patos

Reválida "B"

Cadetes vs. Chapadmalal

Al Ver Verás vs. General Mitre

Unión vs. Talleres

Libre: Boca

Sexta fecha

Z. Campeonato "A"

Alvarado vs. San José

Nación vs. Kimberley

Independiente vs. Deportivo Norte

Libre: San Lorenzo

Z. Campeonato "B"

Atlético Mar del Plata vs. General Urquiza

Círculo Deportivo vs. Argentinos del Sud

River vs. Peñarol

Libre: Libertad

Reválida "A"

Quilmes vs. Huracán

Racing vs. Banfield

Juventud Unida vs. Los Patos

Libre: Once Unidos

Reválida "B"

Chapadmalal vs. Unión

Boca vs. Al Ver Verás

General Mitre vs. Cadetes

Libre: Talleres

Sexta fecha

Campeonato "A"

Deportivo Norte vs. Nación

Kimberley vs. Alvarado

San José vs. San Lorenzo

Libre: Independiente

Campeonato "B"

River vs. Atlético Mar del Plata

Peñarol vs. Círculo Deportivo

Argentinos del Sud vs. Libertad

Libre: General Urquiza

Reválida "A"

Los Patos vs. Racing

Banfield vs. Quilmes

Huracán vs. Once Unidos

Libre: Juventud Unida

Reválida "B"

General Mitre vs. Chapadmalal

Cadetes vs. Boca

Al Ver Verás vs. Talleres

Libre: Unión

Séptima fecha

Campeonato "A"

San Lorenzo vs. Kimberley

Alvarado vs. Deportivo Norte

Nación vs. Independiente

Libre: San José

Campeonato "B"

General Urquiza vs. Argentinos del Sud

Libertad vs. Peñarol

Círculo Deportivo vs. River

Libre: Atlético Mar del Plata

Reválida "A"

Once Unidos vs. Banfield

Quilmes vs. Los Patos

Racing vs. Juventud Unida

Libre: Huracán

Reválida "B"

Unión vs. Al Ver Verás

Talleres vs. Cadetes

Boca vs. General Mitre

Libre: Chapadmalal