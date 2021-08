Larreta: “Si publican el video porque estamos en campaña, no sé cuán arrepentidos están”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a criticar al presidente Alberto Fernández por el escándalo de la fiesta en la Quinta de Olivos en medio de la cuarentena estricta del 2020.

A partir de la publicación de los videos del cumpleaños en la Televisión Pública, el dirigente de Juntos por el Cambio, analizó: “Lo deberían haber publicado al día siguiente, si los publican porque estamos en campaña, no sé cuan arrepentidos están”.

Una semana después de la filtración de la primera foto del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez junto al presidente Alberto Fernández durante el aislamiento obligatorio, un medio y luego la misma TV Pública difundieron el jueves por la tarde dos videos del mismo evento.

En tanto, Rodríguez Larreta, volvió a despegarse de la idea de un juicio político y aseguró: “El mejor juicio que puede haber es el de las urnas, en tres semanas tenemos elecciones y la gente va a evaluar al Gobierno”.

Al ser consultado sobre cuál será el impacto de las imágenes en la intención de voto, evaluó: “Hay gente que le da importancia a estas cosas, otras a la inflación, otros a la educación, principalmente en la provincia de Buenos Aires que estuvieron un año sin clases, otros a los temas de seguridad y ahí es muy importante la experiencia de Diego Santilli. Pero estas cosas de los incumplimientos del Presidente y de haberle echado la culpa a su pareja, molestan”.

En otro orden, en declaraciones a Radio La Red y América 24 aseveró que no tiene “dudas” de que la participación del expresidente Mauricio Macri en la campaña electoral, de cara a las PASO del 12 de septiembre, “suma” fuerza a la estrategia de Juntos por el Cambio, y consideró que en las últimas semanas bajó el nivel de la confrontación interna en la coalición opositora.

Por otro lado, consideró que en los últimos días disminuyó la pelea interna entre los socios de JxC: “Obviamente hubo algunos comentarios no felices, pero hace un par de semanas que no se escuchan”, manifestó. “Hoy nuestro foco es entregar propuestas a la gente. Esa es nuestra campaña, no nos enganchamos en discusiones políticas internas”, aseveró.