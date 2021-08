Los marplatenses ya están listos para los Juegos Paralímpicos

Desde el 24 de agosto y hasta el 5 de septiembre se desarrollarán en Tokio, Japón, los Juegos Paralímpicos, el máximo evento mundial del deporte adaptado en el cual dirán presentes deportistas de Mar del Plata, algo que ocurre ininterrumpidamente desde Seúl 1988.

Informe: @LeoSanchezMDP

Así será el caso de Mauricio Ibarbure en la disciplina boccia y de Matías De Andrade en natación. Para "Coqui" serán sus sextos Juegos consecutivos luego del debut en Sydney 2000 y pasando por Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y, ahora en la cita japonesa. Matías De Andrade competirá por tercera ocasión en Juegos Paralímpicos: Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.

Cinco años atrás en Brasil ambos obtuvieron diplomas paralímpicos: Ibarbure fue cuarto con el equipo argentino BC1-BC2 y De Andrade se ubicó séptimo en la final de los 100 metros espalda categoría S7. En los Parapanamericanos Lima 2019 ambos se subieron a lo más alto del podio en idénticas pruebas.

La competencia de boccia se realizará en el Centro de Gimnasia Ariake. El marplatense Mauricio Ibarbure afrontará el torneo individual categoría BC1 y el de por equipos BC1-BC2. La Selección Argentina cuenta con los entrenadores marplatenses Cristian Rosado y Pablo Iocca y el asistente Agustín Molpeceres.

"Estoy muy feliz de poder llegar a mi sexto Juego Paralímpico. Me siento muy agradecido con la gente que me apoya día a día: mi familia, amigos y personas que me alientan a no aflojar", menciona Ibarbure. "Busco volcar lo mejor de mi nivel deportivo para un gran sueño que tengo desde chico, que es subir al podio. Hace 30 años que estoy en la Selección Argentina y Dios quiera que se dé ahora. Ayudaría mucho para difundir el deporte de las bochas para personas con discapacidad".

El Centro Acuático de Tokio verá en actividad a Matías De Andrade en los 50 metros mariposa y en 100 espalda categoría S6, carrera esta última en la cual es uno de los grandes exponentes mundiales. "Es muy especial estar en un tercer Juego Paralímpico por el esfuerzo que significa el proceso y por tener que volver a planificar ante la reprogramación. Llego en un muy buen nivel, mejor de lo que esperaba. Tuve grandes resultados este año y espero que en los Juegos siga así o aún mejores. El sueño de la medalla está, tengo una chance aunque sé que es muy difícil por el nivel altísimo que hay".

El debut paralímpico del taekwondo también estará atravesado por un marplatense. Carlos Guerrini es el entrenador principal de la Selección Argentina de parataekwondo que estará representada por el deportista Juan Samorano (categoría K44 hasta 75 kg) Por cuestiones estratégicas, Guerrini no irá a Tokio, quedando a cargo del equipo Gabriel Taraburelli.