La emoción de "Matute" De Andrade tras obtener la medalla de plata: "Estoy cumpliendo el sueño de toda mi vida"

"Es el mejor día de mi vida". Así resumió Matías De Andrade sus sensaciones en este viernes poco después de haberse quedado con la medalla de plata en los 100 metros espalda categoría S6 de natación durante los Juegos Paralímpicos que se celebran en Tokio.

"Estoy viviendo un sueño. Desde que me saqué la medalla que no paro. No sé qué decir; estoy cumpliendo el sueño de toda mi vida y lo cumplí el día de hoy así que es el mejor día de mi vida", expresó el marplatense "de adopción" que brilló esta mañana en el Centro Acuático de Tokio.

El joven revalorizó el logro después de las diferentes complicaciones que atravesó en la preparación a raíz de la pandemia del coronavirus. "Estuve entre 80 y 90 días sin entrenar y tuve que arrancar de cero de nuevo. Se suspendieron también muchos torneos internacionales", recordó.

"Yo tuve la suerte de llegar con un torneo internacional encima, que fue en Berlín hace dos meses, pero muchos chicos no tuvieron esa suerte y al nivel que estamos se nota horrores no tener competencia", reconoció en declaraciones formuladas esta tarde a Todo Noticias "Matute", quien rubricó la mejor actuación argentina en natación en Juegos Paralímpicos después de 25 años.

Ciudad del corazón

El nadador, que en una hora emprenderá su vuelo de regreso al país donde deberá cumplir la cuarentena obligatoria, destacó el "apoyo de mucha gente" y reconoció que Mar del Plata le dio una "gran mano" para sortear los obstáculos en el entrenamiento. "Me han conseguido piletas para entrenar. La verdad que sin apoyo de los demás esto no era posible", expresó.

Además, De Andrade recordó que el Covid-19 también alteró la experiencia de los juegos ya que está vedado de "ir a ver otros deportes" y de salir de la villa deportiva. "El apoyo en conjunto como selección ayuda muchísimo. Son los recursos que tenemos y lo explotamos al máximo", aseguró, y agregó: "Lamento no poder ver a 'Los Murciélagos' en la gran final".

En la entrevista, el deportista olímpico se refirió a su vínculo con Mar del Plata y se definió como un "marplatense adoptado". "Vivo hace diez años acá. Mi papá es excombatiente de Malvinas y nos mudamos bastante pero me afiancé en esta ciudad y es la ciudad que siento de corazón como la mía", ratificó, y concluyó, entre risas: "Me tengo que reencontrar ahora con mis padres, entrenadores, amigos, mi novia... tengo un montón de compromisos. Supongo que me va a recibir toda la ciudad".