Recicladores en alerta por el estado de la planta de recuperación de residuos

Los recicladores que trabajan dentro de la Cooperativa Cura, dentro de la planta de reciclado del predio de disposición final de residuos se encuentran en estado de alerta debido a la falta de mantenimiento de la maquinaria del lugar que impide que desarrollen sus actividades de manera normal.

En diálogo con 0223, el secretario de la cooperativa, Daniel Figueroa, explicó que hace aproximadamente dos meses que tienen problemas en las cintas de elevación y de rechazo de material orgánico que dificulta el trabajo que realizan. “Las cintas se rompen constantemente y tenemos que hacer el trabajo de manera artesanal, por así decirlo, y terminamos produciendo dos o tres de los cinco días a la semana”, explicó.

Según detalló Figueroa, realizaron diferentes reclamos de manera telefónica al Municipio y, al no tener una respuesta satisfactoria, decidieron ingresar el pedido de reparación por mesa de entrada. “Nos dijeron que hay un plazo de 45 días desde que ingresa el pedido, así que estamos en estado de alerta. Si en 15 días no tenemos una solución no descartamos empezar una medida de fuerza por tiempo indeterminado”, dijo Figueroa.

“No somos una cooperativa conflictiva. Nosotros en seis años no hicimos una medida de fuerza, pero necesitamos una respuesta”, aseguró el representante de la cooperativa en la que trabajan 30 personas.

Por último, Figueroa explicó que, si la planta "funcionase como corresponde", podría sumar dos turnos más de trabajo. "Dentro de la planta podrían trabajar 120 personas en tres turnos, pero en estas condiciones puede trabajar un solo turno", concluyó.