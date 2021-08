Temporada: las grandes obras de teatro se preparan para regresar a Mar del Plata

Mirando de reojo la situación sanitaria y el avance de la vacunación, el teatro se prepara para el relanzamiento de Mar del Plata como "la gran vidriera de la actividad post pandemia" y ya se prepara el regreso de las grandes obras y musicales para el verano, luego de estar suspendidas en la anterior temporada por la situación del Covid-19.

Carlos Rottemberg, uno de los principales referentes de la actividad teatral argentina, consideró que estas mayores aperturas anunciadas por el gobierno bonaerense "todavía son coyunturales para agosto" y señaló que se está "atento" y "a doble comando" mirando cómo se desarrolla la curva sanitaria por el coronavirus.

Preparando lo que define como el "relanzamiento de Mar del Plata como primera gran vidriera nacional post pandemia", el empresario teatral mantuvo reuniones con el ministro Augusto Costa y con el presidente del Emtur, Bernardo Martin, para definir los mayores aforos para el ingreso del público. "A mayor posibilidad sanitaria de abrir espacios, mayor oferta cultural, deportiva y de entretenimiento va a poder brindar la ciudad", razonó en declaraciones a 0223.

En ese marco, Rottemberg confirmó que "se está gestando" el regreso de las grandes obras de teatro para este verano y que esta gran ilusión se terminaría de confirmar en el mes de septiembre, porque a su entender "se consolidarían los números sanitarios a favor y se pondría un tope a las decisiones a 3 meses antes de diciembre".

"Por precaución y respeto a este maldito bicho, queremos estar todos atentos porque la salud va primero y queremos estar lo más asegurados posibles. Por eso se trabaja a doble comando, por un lado mirando lo artístico y por otro viendo cómo sigue al evolucionando la situación sanitaria. Estamos positivos a partir de la masificación de la vacuna y cómo esta mejorando ostensiblemente las coordenadas sanitaria del país", valoró el empresario dueño de las salas Mar del Plata, Lido, Neptuno, América, Atlas y Bristol y otra decena de espacios en el país.

Ante la pregunta si todos los teatros marplatenses están preparados para cumplir con los protocolos, Rottemberg aseguró que "eso ya se cumplió el año pasado y no tienen mayores problemas, incluso el circuito del teatro independiente marplatense, que en muchos de los casos pudo abrir" y en ese aspecto ponderó la "autodefensa" que tuvo la actividad en este duro período pandémico. "Hay ganas, quedan fuerzas, sobra necesidad. Me parece que en eso, pivotean todos", argumentó.

"La ayuda económica fue escueta, porque el trabajador más cubierto fue el de relación de dependencia, porque el artista, el músico, la escenógrafa, la autora, el productor ejecutivo, todos aquellos que se reúnen por un proyecto, son los que estuvieron más perjudicados porque al no existir el proyecto y no haber empleador, no había a quien cobrarle", reconoció.

"En la Aadet (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales) llegamos a la conclusión que como estuvo todo cerrado durante un año, primero 8 meses, luego un período semiabierto con aforos del 30% y luego 2 meses cerrados, calculamos que el movimiento de 6 millones de boletos que entre el teatro y la música mueven por año, directamente fue perdido. No existieron. Calculamos todo como pérdida y estamos complicados como cualquier rubro que no trabajó en un año, solo que el nuestro tiene mayor difusión", concluyó Rottemberg.