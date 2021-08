Fuertes repercusiones por el llamativo gesto de Fernando Iglesias en un acto de Vidal

El diputado y actual precandidato a la reelección por Juntos, Fernando Iglesias, sigue sumando gestos misóginos y desagradables. Este miércoles, en pleno acto de presentación del programa de 23 propuestas que impulsará en el Congreso María Eugenia Vidal, se metió la mano en el pantalón y quedó registrado por las cámaras.

En las imágenes, que comenzaron a circular esta tarde en redes sociales, se lo ve a Iglesias quitándose los anteojos con una mano e introduciendo la otra dentro de su pantalón, mientras estaba sentado al lado de sus compañeras de lista, Sabrina Ajmechet y Paula Oliveto.

La justificación del propio Iglesias sobre su acto no tardó en llegar. A la pregunta de un usuario de Twitter sobre si le "picaba", respondió: "No. Me operé de hernia este año en el Hospital Británico. Por?".

El acto tuvo lugar en "Chela", un espacio para eventos ubicado en Parque Patricios, bajo la mirada del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el senador nacional Martín Lousteau y la titular del PRO, Patricia Bullrich.

La imagen rápidamente se viralizó y generó un fuertes críticas a un diputado que suele estar en el ojo de la tormenta por sus declaraciones machistas y violentas contra dirigentes de la oposición