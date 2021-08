Se juega la segunda fecha de las Zonas Campeonato y Reválida

El fútbol de primera de la Liga Marplatense, junto a la quinta división, afrontará este sábado la segunda fecha de las zonas campeonato y reválida que tendrá partidos muy atractivos y presentaciones de cuatro equipos que quedaron libres el pasado fin de semana.

Tras quedar libre la semana pasada, Nación debutará con su visita a Alvarado en lo que será una reedición del partido de la primera fecha de este 2021 pero con las localías invertidas. Esa tarde, en el "Mario Della Torre", los "Bichos Azules" se impusieron por 2 a 0 por lo que los de Osvaldo Nartallo buscarán revancha.

Otro que dará inicio en la Zona Campeonato es Argentinos Del Sud que recibirá a Atlético Mar del Plata en el "Tití Merlo". El "Decano" viene de ganarle entresemana a Círculo y se apunta como uno de los candidatos a quedarse con el grupo mientras que los de la avenida Paso harán muestra de por qué están donde están y harán valer su localía.

En la Reválida 1, el juvenil Racing de Matías López irá al "José Piantoni" a verse las caras con Quilmes. El "Cervecero" se quedó a un paso de la clasificación en la fase pasada y ahora irá por todo en búsqueda de los dos primeros lugares para pelear por el título mientras que los de la Avenida Jara seguirán apuntando a imponer su estilo de juego en las canchas donde le toca jugar.

Finalmente, en la Reválida 2 Al Ver Verás irá por el primer triunfo en el año cuando reciba a Chapadmalal. Los de Marcelo Acosta no tuvieron un buen inicio de año pero tienen elementos de sobra para poder estar más arriba en tanto que el "Rojiblanco" ganó el pasado sábado y quiere seguir sumando.

PROGRAMACIÓN

Cancha: Mar del Plata

13hs, San José vs Deportivo Norte (Izza, Ramos y Núñez)

15:30hs, San José vs Deportivo Norte (Campagnoli, Izza y Ramos)

Cancha: San Lorenzo

13hs, San Lorenzo vs Independiente (Scuffi, D. González y Turi)

15:30hs, San Lorenzo vs Independiente (Millas, Scuffi y D. González)

Cancha: Alvarado

13hs, Alvarado vs Nación (E. López, Luxen y Zagaglia)

15:30hs, Alvarado vs Nación (Miranda, López y Luxen)

Cancha: Argentinos del Sud

13hs, Argentinos del Sud vs Mar del Plata (Baquero, Ferreyra y Olivares)

15:30hs, Argentinos del Sud vs Mar del Plata (Mella, Baquero y Ferreyra)

Cancha: River

13hs, General Urquiza vs River (Núñez, Pereyra y Oliver)

15:30hs General Urquiza vs River (Rojas, Núñez y Pereyra)

Cancha: Libertad

13hs, Libertad vs Círculo Deportivo (Romero, Espinillo y Berardi)

15:30hs, Libertad vs Círculo Deportivo (Silva, Romero y Espinillo)

Cancha: Chapadmalal

13hs, Huracán vs Colegiales (K. Gómez, Mayer y Montero)

15:30hs, Huracán vs Colegiales (Mayer, Gómez y Montero)

Cancha: Quilmes

13hs, Quilmes vs Racing (Avero, Bravo y Chabert)

15:30hs, Quilmes vs Racing (Llona, Avero y Bravo)

Cancha: Once Unidos

13hs, Once Unidos vs El Cañón (Loza, Monsalves y Spognardi)

15:30hs, Once Unidos vs Los Andes (Abboud, Loza y Monsalves)

Cancha: General Mitre

13hs, Unión vs San Isidro (Ongaro, Ghiglione y Correa)

15:30hs, Unión vs General Mitre (Debrina, Ongaro y Ghiglione)

Cancha: Almagro Florida

13hs, Almagro Florida vs Cadetes (Constanzo, Sotelo y Galante)

Cancha: Al Ver Verás

13hs, Al Ver Verás vs Chapadmalal (Samatán, Gerez y Díaz)

15:30hs, Al Ver Verás vs Chapadmalal (Gerez, Samatán y Díaz)

Cancha: Talleres

13hs, Talleres vs Boca (Conteras, Ordóñez y García)

15:30hs, Talleres vs Boca (Nuesch, Contreras y Ordóñez)