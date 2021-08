Turquía inicia diálogo con los talibanes y se haría cargo de la seguridad del aeropuerto

Turquía inició conversaciones con los talibanes en Kabul y está estudiando la propuesta de encargarse de la gestión del aeropuerto de la capital tras la retirada de las tropas de Estados Unidos el 31 de agosto, anunció el presidente turco Recep Tayyip Erdogan este viernes.

"Mantuvimos nuestras primeras conversaciones con los talibanes, que duraron tres horas y media", dijo Erdogan a los periodistas. "Si es necesario, tendremos la ocasión de conversar nuevamente", agregó.

En respuesta a las críticas internas de la cercanía del gobierno de Ankara con los insurgentes talibanes, Erdogan dijo que su país "no puede permitirse el lujo" de permanecer sin hacer nada en una región tan volátil. "No se puede saber qué expectativas tienen ellos o cuales son las nuestras si no hay diálogo. ¿Qué es diplomacia? Diplomacia es esto", aseguró Erdogan.

Turquía había planeado cooperar en las labores para gestionar y garantizar la seguridad en el aeropuerto de Kabul, aunque el miércoles empezó a retirar sus tropas del país, una señal aparente de que el gobierno turco abandonaba este objetivo.

Según Erdogan, los talibanes quieren ahora supervisar la seguridad en el aeropuerto, y han ofrecido a Ankara la posibilidad de encargarse de la logística.