Frente al alerta por "Santa Rosa", el municipio pide extremar los cuidados

Desde el Gobierno de Guillermo Montenegro lanzaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta para la comunidad de Mar del Plata de cara al alerta meteorológico que se avecina por el temporal de "Santa Rosa".

A través de Defensa Civil, desde el Municipio pidieron a las personas que se aseguren de sacar los residuos en los horarios estipulados y no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.

También, si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, en el área recomendaron "no desplazarse por la calle". "Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)", puntualizaron.

Al mismo tiempo, las autoridades instaron a "cerrar y asegurar puertas, ventanas, toldos y chapas" así como "retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle".

Ante cualquier eventualidad, los vecinos podrán comunicarse telefónicamente a las vías de atención de emergencia como el 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), el 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

El alerta

Para este martes se esperan lluvias y tormentas sobre el sudoeste, que luego se irán propagando hacia el noreste, afectando centro, sur y noreste hacia la noche; y luego el norte y este el miércoles, algunas con potencial de tiempo severo. Se espera intensa actividad eléctrica y caída de granizo en especial sobre el sur de la provincia y abundantes precipitaciones en cortos períodos.

Para el jueves se mantiene ventoso del sector sur con ráfagas y con probabilidades de lluvias y algunas tormentas principalmente sobre el este de la provincia. Los acumulados de este evento pueden alcanzar valores de entre 60 y 90 mm., en especial sobre localidades del centro y noreste. Mientras que, a partir del viernes, se espera una mejora de las condiciones desde el mediodía.