Tras el parate de la pandemia, regresa Funcinema al museo MAR

El Festival Internacional de Cine de Comedia (Funcinema) regresa a Mar del Plata después del largo parate que marcó la pandemia del coronavirus durante el 2020 y ofrecerá proyecciones en el Museo MAR los sábados y domingos de septiembre, con entrada libre y gratuita.

La programación de la séptima edición del evento estará integrada por 54 producciones (51 cortos y 3 largos), de las cuales 16 son nacionales. Fue una selección difícil, como siempre, ya que llegaron más de 220 producciones de todo el mundo, según reconocieron sus organizadores.

Para la organización de Funcinema este año será especial y el objetivo es promover el reencuentro de los espectadores con la actividad cinematográfica, obviamente respetando todos los protocolos sanitarios. El acceso a la sala será por orden de llegada y hasta cubrir el aforo permitido por las autoridades.

Si bien se proyectan cortos en su mayoría, la programación también incluirá tres largometrajes, los canadienses All about who you know de Jake Horowitz y James Vs his future self de Jeremy LaLonde, además del documental argentino Papelito de Sebastián Giovenale. La programación completa del #7FuncinemaFest está en https://bit.ly/3sQgxtv.

En cuanto a las proyecciones, se realizarán dos los sábados (4, 11, 18 y 25), mientras que habrá una función los domingos (5, 19 y 26) en el museo Mar de López de Gomara y la costa, tal como ocurre desde el 2014. El domingo 12 no habrá Festival debido a que ese día se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso).

¿Qué es Funcinema?

El evento nació con el objetivo de darle un lugar de privilegio a un género que no goza de buena recepción en ámbitos académicos o festivaleros. Un género que, sin embargo, se remonta a los orígenes del cine. A lo largo de seis ediciones ha crecido en cantidad de público y en llegada a realizadores y productores de todo el mundo que lo eligen como vidriera para exponer sus obras.