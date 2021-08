Vizzotti anunció tres combinaciones posibles entre vacunas contra el Covid-19

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó este miércoles que la campaña de inmunización contra el Covid-19 contemplará, en un principio, tres combinaciones posibles de vacunas después de las demoras que se acusaron con los lotes de la Sputnik V. Esta modalidad será voluntaria: es decir que se podrá aceptar recibir una dosis distinta o, en su defecto, esperar hasta completar el esquema con la misma dosis.

En una conferencia de prensa que encabezó por la tarde en Casa Rosada, la funcionaria aseguró, después de los estudios que se llevaron adelante en 24 provincias del país, que quienes hayan recibido la primera dosis de la vacuna rusa podrán optar por aplicarse los segundos componentes de las vacunas de Astrazeneca o Moderna.

En tanto, quienes hayan recibido la primera dosis de Astrazeneca, también tendrán la opción de vacunarse con el segundo componente de la vacuna Moderna, tal como ocurre hace tiempo en Reino Unido. "Los estudios van a seguir adelante con otros sujetos voluntarios, entre todos los centros disponibles en el país, porque es muy importante generar evidencia científica robusta para continuar analizando otras posibilidades", afirmó Vizzotti.

La ministra dijo que con Sinopharm no se decidió avanzar con alguna alternativa de combinación "porque hay dosis suficientes para cumplir con los esquemas homólogos" en las próximas semanas. "Los datos que tenemos ahora no son concluyentes en las investigaciones y, por prudencia, todavía no incluimos a la vacuna china dentro de estas opciones. Con el resto de las vacunas sí porque los datos son consistentes", ratificó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

Vizzotti aclaró que la posibilidad de combinar vacunas se ofrecerá de manera "voluntaria" y que se priorizará a las personas que acusan una mayor demora en la recepción de la segunda dosis correspondiente así como también a las personas mayores de 50 años con comorbilidades, ya que se trata de la "población objetivo" a la que se busca dar cobertura en primer lugar.

Para la funcionaria de Alberto Fernández, estas tres nuevas alternativas que asoman en el plan de vacunación es una "posibilidad importante para acelerar y agilizar la aplicación de las segundas dosis de vacunas en agosto". "Es muy importante completar el esquema de vacunación en el marco del riesgo potencial que significa la futura circulación de la variante Delta", reiteró.

La variante Delta hoy no es predominante en Argentina por lo que es muy importante continuar con los esfuerzos para que se atrase esta realidad. Es fundamental que cada jurisdicción haga los controles en hoteles o en domicilios y que la comunidad redoble los esfuerzos para minimizar la transmisión", insistió la ministra.

En paralelo, la titular de la cartera sanitaria nacional confirmó que la próxima semana ya estarán a disposición un millón de dosis del componente dos de Sputnik V, que fueron desalloradas en Argentina por el laboratorio Richmond, y otro millón y medio de vacunas de Moderna, aparte de las que ya fueron reservadas para los adolescentes. También se aguarda por un arribo inminente e importante de vacunas de Sinopharm.