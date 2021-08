Desprendimientos, filtraciones y hasta olor a frituras: así luce el Teatro Auditorium

Con los avances que muestra la campaña de vacunación contra el coronavirus, las autoridades del Teatro Auditorium de Mar del Plata tienen previsto reabrir sus puertas en septiembre próximo, pero los trabajadores reclaman por la puesta en valor del emblemático espacio cultural que luce con numerosos problemas edilicios.

Uno de los lugares más afectados son las oficinas internas del tercer piso del edificio: hay desprendimientos y filtraciones que imposibilitan la labor diaria de sus trabajadores en condiciones dignas. Además, ni siquiera cuentan con ventilación, calefacción ni aire acondicionado. "Es totalmente injusto trabajar en estas condiciones", expusieron desde el gremio Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn).

Asimismo, denunciaron que la falta de mantenimiento también alcanza a las principales salas del teatro: en la Astor Piazzolla los hongos acústicos "no tienen mantenimiento hace años y en cualquier momento se puede caer uno" e incluso en la sala Eduardo Nachman acusaron que durante la temporada de verano se filtra el olor de las frituras de los locales de comida linderos.

"La Provincia no manda el presupuesto que tiene que mandar para ponerlo en condiciones. Incluso, en el verano no mandaron alcohol en gel ni alfombras sanitizantes. Sabemos que no es de ahora, son muchísimos años de desidia", aseguraron los trabajadores a 0223.

Desde el sector también acusaron que el edificio "se cayó abajo" durante el tiempo en el que permaneció cerrado por la pandemia de coronavirus y que por esta fecha luce en peores condiciones que hace un año y medio.