Detenciones en Nicaragua: más de 30 dirigentes opositores en dos meses

La Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) denunció que la Policía de Nicaragua puso en arresto domiciliario a su candidata a vicepresidenta, Berenice Quezada, luego que un grupo de militantes sandinistas señalaron que se sintieron “ofendidos” con unas declaraciones en las que ella mencionó las protestas ocurridas en 2018.

Según la ACxL, las autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía se presentaron en la casa de Quezada a las 9:30 de la noche y le notificaron que a partir de ese momento “quedaba en retención domiciliaria, sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular”. La inhabilitación de candidatos corresponde, sin embargo, al Consejo Supremo Electoral, que aún no se pronuncia al respecto.

Actualmente, Quezada permanece en su casa bajo custodia policial, sumándose a la lista de ahora 32 presos políticos capturados desde que inicio el proceso electoral. Entre los detenidos se encuentran los aspirantes a la presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

Horas antes de la detención de Quezada, un grupo que se identificó como víctimas de las protestas de 2018 solicitaron a la procuradora de derechos humanos, Darling Ríos, que tramitara su inhibición ante el CSE, porque supuestamente Quezada cometió apología del delito de terrorismo en unas declaraciones que brindó después de inscribirse como aspirante a la vicepresidencia.

En esas declaraciones que molestaron al régimen, Quezada mencionó la falta de libertades públicas en Nicaragua, recordó a los más de 130 presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, e hizo un llamado a votar masivamente el 07 de noviembre.

“(En Nicaragua) hay hombres y mujeres jóvenes que no se les ha dado una oportunidad, y yo quiero luchar por esa oportunidad. Ya que nuestros presos políticos no pueden dar su voto, no pueden salir a dar la cara por nuestro país”, dijo Quezada a los periodistas.

La aspirante a la vicepresidencia se refirió también a la falta de condiciones electorales y señaló que esas condiciones “las pone el pueblo saliendo a votar, saliendo a las calles, como lo hicimos en 2018, como lo hicimos en abril. Tenemos que demostrar el 07 de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país”, subrayó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el arresto domiciliario de Quezada y su inhabilitación como candidata a la vicepresidencia, y demandó su liberación inmediata.

CIDH “urge al Estado de Nicaragua liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente y restablecer las garantías para el pleno goce de los derechos civiles y políticos de las y los nicaragüenses”, dice un hilo de Twitter.