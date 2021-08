30 años después, revelan el romance de Luis Miguel con una ex vedette argentina

Con la bioserie "Luis Miguel" , el sol de México volvió a tener vigencia en los medios de comunicación y más de una ex modelo recuerda sus encuentros con el músico y los comenta en los programas de entretenimientos.

Es el caso de la ex vedette y actriz Sandra Villarruel, que en las últimas horas durante una entrevista en El club de las divorciadas , reflotó su noviazgo de una semana con el intérprete de "Culpable o no".

La actriz formó parte del informe titulado “Las ex de Luis Miguel”, y respondió las preguntas de Laurita Fernández. Contó que el artista tenía 18 años y ella 24: “Él era muy joven, estábamos en una cena, todas chicas y, en un momento, nos dimos vuelta a mirar el resto de la mesa, y habían pasado como cuatro horas y seguíamos hablando”,dijo.

“Todo esto empezó por un tema de él, que se conocía en Perú pero ahí no se conocía tanto, y me dijo que era uno de sus temas preferidos. ¡Andá saber si era verdad!”, agregó, sobre la conexión inmediata que tuvieron.

”¿Es cierto que te mojaba pétalos de rosa?”, preguntó Matías Alé y entre risas, la actriz confirmó aquella versión: “Sí, mojaba pétalos de rosa rojas en vino tinto y me los daba de comer”, dijo a lo que la conductora del programa calificó "Un asco" .

“Yo me enganché tanto en la charla, que ahí me enteré del problema que tenía con el papá, de que la mamá ya estaba desaparecida, que se había ido…”, explicó. Al ser consultada sobre el final del romance, la exvedette sostuvo que el motivo fue la distancia y la carrera del cantante: “Nosotros tuvimos una relación de una semana, porque cuando yo me fui, él arrancaba una gira en Córdoba, y creo que hubiese sido una relación bastante importante”.