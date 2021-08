La penúltima del fútbol local busca nuevos clasificados

Con los punteros de cada grupo clasificados a la Zona Campeonato del Torneo "Copa Cincuentenario", este sábado se jugará la sexta y penúltima fecha, por diez lugares disponibles para la siguiente instancia.

Para eso, en algunos casos deberán ganar y otros esperar resultados para conocer su suerte en esta penúltima jornada. Como siempre, el turno de las 12:45 corresponde a Quinta División y el de las 15 a Primera.

PROGRAMACIÓN

Cancha: Argentinos del Sud

12:45hs, Argentinos del Sud vs Quilmes (Baquero, Chabert y Ferreyra)

15hs, Argentinos del Sud vs Quilmes (Rojas, Baquero y Chabert)

Cancha: San Lorenzo

12:45hs, San Lorenzo vs Colegiales (E. López, Ghiglione y Espinillo)

15hs, San Lorenzo vs Colegiales (Mella, E. López y Ghiglione)

Cancha: Kimberley

12:45hs, Kimberley vs Unión (Iza, Costanzo y Luxen)

15hs, Kimberley vs Unión (Miguel, Iza y Costanzo)

Cancha: Libertad

12:45hs, Libertad vs Nación (Scuffi, Cristofanetti y Spognardi)

15hs, Libertad vs Nación (Millas, Scuffi y Cristofanetti)

Cancha: General Mitre

15hs, General Mitre vs Alvarado (Núñez, M. Núñez y D. González)

Cancha: Mar del Plata

12:45hs, Mar del Plata vs El Cañón (Foschi, Rúa y Berardi)

15hs, Mar del Plata vs Los Andes (Campagnoli, Foschi y Rúa)

Cancha: Círculo Deportivo

12:45hs, Círculo vs General Urquiza (Avero, Debrina y Bravo)

15hs, Círculo vs General Urquiza (Debrina, Avero y Bravo)

Cancha: Chapadmalal

12:45hs, Chapadmalal vs Cadetes (Ruíz Díaz, Mayer y Zagaglia)

15hs, Chapadmalal vs Cadetes (Mayer, Ruíz Díaz y Zagaglia)

Cancha: Talleres

12:45hs, Talleres vs San José (Romero, Correa y Ramos)

15hs, Talleres vs San José (Nuesch, Romero y Correa)

Cancha: Peñarol

12:45hs, San Isidro vs Banfield (K. Gómez, H. García y Montero)

Cancha: Al Ver Verás

12:45hs, Peñarol vs Al Ver Verás (Contreras, Ordóñez y T. García)

15hs, Peñarol vs Al Ver Verás (Funes, Contreras y Ordóñez)

Cancha: Boca

15hs, Boca vs Almagro Florida (H. García, K. Gómez y Montero)

Cancha: River

12:45hs, River vs Deportivo Norte (Cajal, Sotelo y Galante)

15hs, River vs Deportivo Norte (Miranda, Cajal y Sotelo)

Cancha: Independiente

12:45hs, Independiente vs Once Unidos (Luxen, Oliver y Babbitt)

15hs, Independiente vs Once Unidos (Llona, Luxen y Oliver)

Posiciones

Zona A: Kimberley 10 puntos (clasificado); Argentinos del Sud 8; Los Patos y Quilmes 7; San Lorenzo 6; Unión 2; Huracán 1.

Zona B: Nación 12 puntos (clasificado); Libertad y Atlético MDP 9; Racing 5; Alvarado 4; General Mitre 3; Juventud Unida de Batán 1.

Zona C: San José 12 (clasificado); Círculo 9; Talleres, Cadetes y Urquiza 5; Chapadmalal y Banfield 2.

Zona D: River 11 (clasificado); Deportivo Norte 8; Peñarol y Boca 7; Independiente y Once Unidos 4; Al Ver Verás 0.