Agustín Bellusci, el científico que estudia los parásitos para reconstruir el pasado

¿Quién sos?

Mi nombre es Agustín Bellusci y soy becario Doctoral del Conicet. Trabajo en el Laboratorio de Paleoparasitología perteneciente al Iiprosam- Conicet-Unmdp y también soy profesor de nivel secundario. Soy egresado de la carrera Licenciatura en ciencias Biológicas de la Unmdp, oriundo de la ciudad de Benito Juárez, tengo 30 años y soy soltero.

¿Qué haces?

Me dedico a estudiar la diversidad parasitaria y aspectos paleoecológicos y paleoambientales del Cuaternario Tardío en el desierto de Atacama, Sudamérica, a partir del análisis paleoparasitológico de heces de roedores provenientes de paleomadrigueras.

¿Por qué lo haces?

Siempre me interesaron las temáticas relacionadas con la paleontología, arqueología, zooarqueologia, etc. y estudiar la carrera de biología ayudó a que me apasione mucho más por todas estas disciplinas. En el 2015 tuve la posibilidad de conocer la paleoparasitología a partir de una pasantía de grado y me llamó mucho la atención. Encontré una disciplina en la que se pueden reconstruir muchos eventos del pasado a partir de la información que nos brindan los parásitos, esto me parece fascinante.

Como objetivo final de mi trabajo intento investigar la relación parásito-hospedador a lo largo del tiempo y el espacio, e interpretar las posibles variaciones en función de los cambios ambientales durante el Cuaternario Tardío, además de aportar información acerca del rol de los roedores como potenciales reservorios y agentes de dispersión de infecciones parasitarias, en especial las zoonóticas, en los sitios bajo estudio.

¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

La paleoparasitología de roedores nos proporciona valiosa información sobre distintos aspectos paleoecológicos y evolutivos. Investigadores de distintas disciplinas como por ejemplo paleontólogos, biólogos, arqueólogos y ecólogos pueden utilizar estos datos para reconstruir eventos antiguos basados en los ciclos de vida del parásito y en los requisitos biológicos para mantener la transmisión de un hospedador a otro.

