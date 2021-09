La oposición venezolana confirmó su participación en las próximas elecciones

La mayoría de los partidos opositores de Venezuela anunciaron que participarán de las elecciones de noviembre, con el reflotado sello de Mesa de la Unidad Democrática (MUD), lo que representa un enorme viraje en la conducta que sostenía la oposición, que lleva tres años de boicot, de llamados a la abstención y de un virtual desconocimiento al presidente Nicolás Maduro.



"Sabemos que estos comicios no serán unas elecciones justas ni convencionales. La dictadura ha impuesto obstáculos graves que ponen en riesgo la expresión de cambio del pueblo venezolano", advirtió, no obstante, la alianza, que defendió su postura ante “la urgencia para encontrar soluciones permanentes a los padecimientos y el propósito de fortalecer la unidad”.



El anuncio de que la MUD competirá por los 3.802 cargos en juego parece el primer resultado de las conversaciones que el Gobierno y parte de la oposición mantienen en México desde hace algunas semanas, con Noruega como mediador y el país anfitrión como facilitador, aunque la MUD no lo expresó directamente en esos términos.



El titular de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del Gobierno para el diálogo, Jorge Rodríguez, informó que el viernes se llevará a cabo en México la primera deliberación sobre el memorando de entendimiento que firmaron las dos partes el 13 de agosto.



La oposición lleva dos comicios sin participar: los de 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro logró la reelección, y los legislativos del año pasado, compulsa que la mayoría de las fuerzas opositoras desconocieron y que dejaron al oficialista Polo Patriótico –hegemonizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)- con casi todo el Parlamento.

La oposición lleva dos comicios sin participar: los de 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro logró la reelección, y los legislativos del año pasado, compulsa que la mayoría de las fuerzas opositoras desconocieron y que dejaron al oficialista Polo Patriótico –hegemonizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)- con casi todo el Parlamento.

El líder de AD aseguró además que la mayoría de las inhabilitaciones están resueltas, aunque la alianza “seguirá bregando para que no haya un solo inhabilitado”.



Por su parte, Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular que lidera Leopoldo López, probablemente de los críticos más duros de Maduro, afirmó que el partido y la MUD están dispuestos a "ceder en lo que haya que ceder para recuperar la normalidad democrática" en el país.