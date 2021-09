Estibadores denuncian connivencia entre la Clínica de Fracturas y las ART

Un grupo de trabajadores del puerto de Mar del Plata realizan un corte parcial sobre la avenida Independencia, a la altura de 25 de Mayo, frente a la Clínica de Fracturas y Ortopedia, para denunciar distintas irregularidades y "connivencia" entre las Aseguradores de Riesgo de Trabajo (ART) y la institución.

En diálogo con 0223, Federico, uno de los estibadores que realiza la protesta, sostuvo que ante cualquier accidente laboral en la ciudad, los trabajadores concurren a la Clínica de Fracturas donde según afirma, ahí se originan los problemas dado que el nosocomio atiende a varias ART. "El primer médico que te atiende siempre pone en tela de juicio que los accidentes no son reales. Después el problema son las prestaciones y ahí es lo más grave, porque no atienden los dictámenes, porque uno viene con 15 sesiones de rehabilitación y te dan 5 y te dan el alta".

El estibador contó que además de esa actividad portuense, también se registran reclamos en la construcción, choferes, metalúrgicos y en empleados de astilleros.

"Hay una clara situación de connivencia porque en la Clínica hay siempre un prestador médico de las ART. Yo le he preguntado a médicos que me han dicho que no podía volver a trabajar pero que le dijeron que `tenía que darte el alta´. Me han mostrado mails y doy fe que es así", denunció.