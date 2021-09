¿Sigue Gago?: "Hay que pensar, hablaré con los jugadores y veremos de cara al próximo partido"

Visiblemente golpeado, y tras tener un cruce verbal con el árbitro Néstor Pitana al reclamar por el tercer gol de Godoy Cruz -donde hubo off side en la previa-, Fernando Gago habló en conferencia de prensa tras la cuarta derrota consecutiva de Aldosivi. A diferencia de lo sucedido ante Huracán la semana pasada, el entrenador salió a hablar y responder las preguntas.

La incógnita principal pasa por su continuidad en el cargo. Y el DT no le "esquivó al bulto", aunque abrió un manto de dudas: "Es una situación complicada. Yendo al resultado, en el primer tiempo estuvimos en partido. Después, dos situaciones de errores conceptuales nos pusimos en contra. El tercer gol fue en off side, por lo que me dicen. Pero obviamente hay que pensar, seguir trabajando, hablaré con los jugadores y veremos de cara al próximo partido", declaró el exBoca, Real Madrid, Roma y Selección argentina. "Voy a seguir trabajando, vamos a hablar con los jugadores y seguir insistiendo con lo que buscamos hacer", palabras que abrirían la puerta para estar en el banco el sábado a las 15.45 ante Vélez.

"Se sale trabajando, es la única forma que conozco desde chiquito en el fútbol. Todo se consigue con trabajo, esfuerzo, dedicación. Y vamos a seguir de la misma manera", apuntó el director técnico sobre cómo afrontar esta situación problemática a nivel deportivo.

Gago, además, sostuvo: "Asumo toda la responsabilidad del partido, como lo he hecho siempre", y en el breve análisis del partido, agregó: "En el primer tiempo estuvimos en partido, en el segundo también nos complicó el viento"