Lo cruzaron en la calle y le pegaron un tiro en la pierna

Un hombre de 30 años fue baleado el jueves a la noche por dos personas que lo interceptaron mientras caminaba por la calle. Fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y no quiso denunciar lo sucedido.

El hecho se registró en inmediaciones de las calles Malvinas y Roca cuando el herido –que registrar antecedentes por los delitos de robo agravado y encubrimiento- se cruzó con dos personas que, sin mediar discusión alguna, le dispararon una vez en la pierna derecha.

La víctima fue trasladada al hospital donde se confirmó que la herida tenía orificio de entrada y salida y que no su estado de salud no revestía gravedad. Si bien no quiso aportar dato alguno sobre lo sucedido ni denunciar el hecho, las actuaciones por averiguación de ilícito fueron remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Florencia Salas.