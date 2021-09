Floja actuación de Círculo y otra derrota ante Ferro de Pico

Ni siquiera puede quedarse con el rendimiento. En partidos anteriores, el equipo de Lucas Baldino había mostrado una mejoría, buenas intenciones, pero no se le daba. Esta tarde no jugó bien, pagó caro sus desconcentraciones, le quedó muy lejos el resultado y terminó perdiendo sin atenuantes 2 a 0 frente a Ferro de Pico, por la 23ra fecha de la Zona A del Torneo Federal A.

Le costó mucho a Círculo repetir actuaciones anteriores. Sin fluidez en el juego, le quedó muy lejos el arco de Fernández y buscó con un remate de afuera de Ullúa que controló el arquero. Pero era más la visita, y empezó a manejar más la pelota en los pies de Canuhé y la movilidad de los interiore. Arriba, la peligrosidad de siempre de Vivani y Noriega. Las primeras más claras fueron para Ferro con un rebote de Caviglia que se fue apenas alto y un desborde de Quiroz que le alcanzó a trabar Vedda cuando definía el "9". Pero de ese córner, se durmió la defensa, el centro salió para atrás y Joaquín Vivani, que se soltó de la medialuna, metió un derechazo de primera, inatajable para el 1 a 0.

Otra vez a remar de atrás para el "papero" y pocas ideas. Reali era la principal vía de ataque, pero no había profundidad. En la única que llegó bien, metió el centro que Ullúa no controló bien por el segundo palo y permitió el achique del arquero para tapar con el cuerpo. Ferro tenía la pelota pero no lastimaba, hasta que aceleró. En la última del primer tiempo, empezó por derecha, siguió por el otro lado donde Quiroz metió el centro y Noriega anticipó de cabeza para sellar el 2 a 0 camino al vestuario.

Al regreso, el local intentó salir más arriba, pero le seguía costando atacar. Un centro de Ullúa se cerró y, por poco, no empujó Astiz por el segundo palo. Batista también se animó a la individual y remató de afuera pero no tuvo problemas Fernández para controlar. El descuento estuvo en la cabeza de Astiz, en la mejor jugada elaborada, pero el goleador, increíblemente, no pudo meter el cabezazo de lleno. Fue un envión que no duró mucho y seguía manejando pero sin profundidad. Y cuando llegó, se encontró con Fernández. Reali capturó un rebote en la medialuna, metió un zurdazo con buen destino y el arquero la descolgó del ángulo derecho.

Los cambios no le dieron mayores soluciones en ataque, pero sí una frescura para ir a quemar los últimos cartuchos. Sin embargo, no alcanzó, nunca pudo dominar el juego con peso ofensivo y Ferro lo aguantó sin inconvenientes para llevarse tres puntos a La Pampa y afirmarse en zona de clasificación. El Papero sufrió una nueva derrota y son 12 sin ganar.

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Sebastián Nieto; Bruno Vedda, Juan Zarza, Gabriel Charra y Gonzalo Quiroga; Enzo Vértiz, Nahuel Pájaro, Sebastián Batista y Matías Reali; Ever Ullúa y Enzo Astiz. DT: Lucas Baldino.

Cambios: ST 11' Ramiro Rodríguez y Diego Martínez por Vértiz y Batista, 24' Pedro Barberini por Astiz y 34' Lucas Sánchez y Ramiro Garay por Zarza y Charra.

Ferro de Pico (2): Pablo Fernández; Joaquín Garoni, Gastón Arturia, Cristian Trombetta y Emanuel Del Bianco; Juan Caviglia; Cristian Canuhé, Agustín Díaz y Marcos Quiroz; Joaquín Vivani y Braian Noriega. DT: Mauricio Romero.

Cambios: ST 14' Joaquín Rikemberg y Santiago Auteri por Díaz y Noriega, 22' Lautaro Ibarra por Canuhé y 34' Mauro Barzola y Germán Mendoza por Vivani y Garoni.

Goles: PT 24' Vivani (F) y 44' Noriega (F)

Árbitro: Fernando Marcos, de Bahía Blanca.

Estadio: "Guillermo Trama".