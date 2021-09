Sebastián Moreiro, el técnico que trabaja en tecnologías para la fabricación de experimentos y prototipos

Como cada lunes, el Conicet Mar del Plata presenta Selficiencia, una propuesta para conocer a los científicos y científicas de nuestra ciudad en primera persona.

¿Quién sos?

Soy Sebastián Moreiro, técnico del Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata (Ifimar), casado, 42 años, 3 hijos, Valentín de 16 años, Melisa de 14 y Juanita de 9.

¿Qué haces?

Soy técnico electromecánico del área de física experimental del Ifimar pero también estoy involucrado en electrónica, mecatrónica, diseño y fabricación 3D y cualquier otra área técnica donde pueda intervenir. Estoy a cargo del taller de electromecánica del Instituto en donde intento implementar nuevas y más eficientes tecnologías para la fabricación de experimentos y prototipos.

¿Por qué lo haces?

Lo hago porque me apasiona mi profesión, vincularme en investigación y desarrollo fue mi objetivo desde mis inicios, con mucho esfuerzo puedo decir que lo logré y hoy estoy donde quiero estar.

¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

Lo hago por varias razones, el trabajar rodeado de personas súper capaces enriquece muchísimo. Mi trabajo siempre es diferente, la investigación no tiene techo lo que me permite capacitarme constantemente. A nivel sociedad intento divulgar lo que hacemos en el instituto, la física es alucinante y está en todos lados. Participo de capacitaciones para niños y adolescentes que están por elegir una carrera y creo que no hay mejor forma que hacerlo desde lo experimental.

También colaboro en proyectos con otros institutos que por lo general apuntan a aportar soluciones a problemáticas sociales o a mejorar nuestra calidad de vida, tal es así que la pandemia ha sido clave para poder trabajar en el diseño y fabricación de nuevos elementos de protección personal contra el COVID 19, primero utilizando impresión 3D y ahora incursionando en moldeo por inyección de plástico.

