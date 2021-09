Ramella, a horas del debut de Peñarol: "El Súper 20 será nuestra preparación para la Liga"

Peñarol tiene las valijas hechas y este jueves viajará rumbo a Capital Federal, donde el viernes a las 19 debutará en el Torneo Súper 20 ante Unión de Santa Fe, en el "Héctor Etchart" de Ferro Carril Oeste. El elenco marplatense, con un plantel todavía sin completar, contará con la llegada del ala pivot estadounidense Al Thornton, el primer foráneo contratado mientras aguarda cerrar con uno más.

Antes de viajar, el entrenador Leandro Ramella dialogó con 0223, en una charla donde agradeció el esfuerzo de la dirigencia pese a las dificultades, habló de las fichas que faltan completar: un pivot extranjero, y otro jugador mayor.

-¿Cómo fue la pretemporada, ajustada tal vez en los tiempos?

-Nuestro período de preparación está muy justo. Tenemos cinco fichas mayores nada más. Nos faltan dos por incorporar aún, más uno de nuestros extranjeros que se suma en el viaje. Hacer una pretemporada así es medio raro, con tan pocos jugadores. Está bien, es factible y no pasa nada. Sabemos que el Super 20 es parte de esta preparación. No es una queja, ojo. Pero no ha sido una pretemporada normal. Es parte del proceso. Ya sabíamos que pasaría esto. No está fácil conseguir extranjeros. Por suerte los dirigentes traerán dos extranjeros, que no es nada menor en la Liga Nacional. Poder contarlos es algo muy bueno. Obviamente hay un esfuerzo dirigencial detrás de esto.

-¿Qué esperás del Súper 20?

-Comenzamos a entrenar el 16 de agosto, se fueron sumando jugadores con los días, y en una competencia siempre previamente tenes partidos amistosos. En este caso, debutamos sin partidos previos. Trataremos de utilizar este Super 20 para ponernos bien para la Liga Nacional.. Así lo quiso la dirigencia y nos servirá para ir viendo cómo se conforma el equipo. Este torneo es parte de nuestra preparación.

-¿La idea es incorporar un interno extranjero más? ¿Es difícil pensar en una ficha que marque la diferencia?

-Sí, la idea es un interno más, y después veremos cómo estamos en el equipo, y la situación económica de la institución para saber si podemos traer la última ficha o no. Ya contar con dos americanos, no es fácil. Entonces, el presupuesto que hay para los extranjeros, no es para traer extranjeros de primer nivel. Imaginate lo difícil que es para el club pagar dos sueldos en dólares. Estamos buscando dentro de un presupuesto que no es malo, pero no para fichas de primer nivel.

-Tenes un plantel muy joven, más la experiencia de Federico Marín, ¿será clave el funcionamiento colectivo por sobre el individual?

-Está claro que no tenemos jugadores determinantes para nuestra Liga. Va a depender de lo que hagamos colectivamente, y sobre todo defensivamente. Creo que eso es muy importante para que el equipo sea competitivo. Lo colectivo va a ser muy importante para eso. Vamos a tratar de conseguirlo, trabajarlo para alcanzar aquello.

-Siempre te gustaron los equipos de transición rápida, ¿es tu idea para este Peñarol o te irás amoldando al plantel definitivo?

-Sí. Vamos a ver cómo terminamos de cerrar el plantel. Hay muchas opciones, hay que tomar decisiones, está claro que todas las cosas no se pueden. Si podemos cerrar traer un jugador atlético, nos va a faltar un 5 de referencia, pero seremos más atléticos. Y si contratamos un pivot de referencia, creo que no vamos a poder ser tan dinámicos como era la idea inicialmente. Está muy difícil el mercado, están todas las ligas de Centroamérica jugándose, a excepción de Venezuela. La Liga Nacional no es tan atractiva como antes. Hemos intentado algunas opciones pero no pudimos concretar ninguna. Hay dos o tres jugadores dando vuelta. Tal vez no sea lo que buscamos, concretamente, pero necesitamos algún jugador más para que nos sume y tratar de formar un equipo.

-¿Desmotiva la adversidad económica, que la Liga haya caído también el nivel?

-Yo creo que la Liga no es lo que era antes, en muchos aspectos. En lo competitivo, deportivo, ha cambiado. La situación del país hace también que haya cambiado. Pero no es desmotivante, para nada. Para mí dirigir la Liga Nacional es algo que siempre uno anheló y ahora que lo puede hacer, hay que disfrutarlo. Uno no puede estar en una competencia y estar mirando otra pensando que es mejor. Hoy toca trabajar en esta y uno lo hará de la mejor forma posible.

-La contratación de Federico Marín, además de sus virtudes, viene a aportar la experiencia que todo equipo necesita, ¿no?

-Fede Marín es un jugador muy versátil. Puede hacerlo de diferentes formas, tiene muchos recursos para jugar al básquet, entiende el juego. Y obviamente, entre tantos jóvenes, buscamos a alguien de experiencia para que lidere un poco al equipo y que ellos se sientan respaldados por un jugador de trayectoria. La dirigencia lo entendió, y estaban convencidos que así tenía que ser. Por eso pudimos traer a Fede Marín.

-¿Cómo ves a la dirigencia, encabezada por Domingo Robles, en este tiempo particular para todos los clubes que afrontan una competencia?

-La verdad, hoy hacer Liga Nacional es una apuesta demasiado grandes, sobre todo para los clubes que no tienen apoyo gubernamental. Es más una pasión de algunas personas, como Domingo y cuatro o cinco personas que lo rodean a él, que algo racional. Uno tiene que estar agradecido que todavía hay gente que sigue dedicándole muchas horas de su vida para que nosotros podamos seguir trabajando de esto, que es la Liga Nacional. Hay que tenerlo bien en claro. Los veo que vienen haciendo esfuerzos, que no bajan los brazos, nunca se quedaron pensando en el Peñarol campeón y la reman día a día. Tranquilamente podrían haberle dejado el lugar a otros, después de haber alcanzado tantos logros. Y sin embargo, ellos todos los años tienen ganas, y quieren, y van por una mejor Liga, que el club sea competitivo para disfrutar de sentarse a ver el equipo jugar. Eso es tremendamente valorable. Y hacerlo sin apoyo gubernamental, y luchas contra muchos clubes que lo tienen, no es fácil. Son las reglas del juego y hay que aceptarlas. Pero hay que ponerse en el lugar de ellos.

-¿Y cómo es el diálogo con ´Tato´ Rodríguez, ídolo y manager?

-Haber tomado la decisión de poner un manager fue muy acertado. Es una persona del club, con mucha trayectoria en nuestra Liga Nacional, y me resulta muy cómodo trabajar con él. Creo que ´Tato´ tiene bastante en claro lo que hace, pero no deja de aprender día a día, como todos lo hacemos. Lo más importante que veo en él, es que es una persona que siempre va a poner al club por delante de cualquier cosa. Y eso no es algo menor para el puesto que fue elegido. Me parece que hay un grupo de trabajo de gente que me hace sentir muy cómodo a mí, y eso es bastante importante.

-Estuvieron entrenando en la pretemporada con ustedes Selem Safar y Marcos Mata, a quienes conoces muy bien, ¿no se los tentó para que se sumen?

-Bienvenidos serían, ¿no? Por mí y la dirigencia del club. Ya estuvieron en Peñarol y tienen un gran recuerdo. De hecho, ellos pidieron para entrenar y la dirigencia por supuesto sin ningún problema les abrió las puertas del club. Ellos pasaron en su mejor momento por Peñarol, y hoy están en otro momento de sus carreras deportivas. Pero no quiere decir que en algún momento no puedan volver. No creo que en el corto plazo, pero sí en otra oportunidad.