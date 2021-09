Mocchi llega a Mar del Plata con su obra no binaria

Mocchi, al artista uruguayo militante de las músicas nuevas y escritor de sucesos cotidianos se presentará el próximo 9 de octubre en Constitución al 5.900.

Durante 2020, se posicionó como una de las propuestas más convocantes de la escena de la música uruguaya, agotando todos sus shows realizados hasta la fecha, tanto con su banda rioplatense como a dúo con el maestro Hugo Fattoruso.

También grabó su disco próximo a estrenar, titulado 1990 junto a su compañero de aventuras Luis Volcoff (piano, guitarra, producción) con quien gira ininterrumpidamente desde el año 2017.

Su música, su voz, su carisma y su lírica propician un clima del que nadie puede escapar, su formación actual está integrada por músicos de Uruguay y Argentina, que al igual que Mocchi, están al servicio de la canción.

"Para mi la canción no tiene género. El heavy metal, el pop, la cumbia. El mundo entero está lleno de canciones, y dentro de todas esas canciones, está la canción canción: el origen, lo más primitivo. Ese es el lugar de la canción de autor. Aunque todas las otras también sean canciones, la canción no necesita nada más, aunque pueda tenerlo", asegura.

En este sentido, Mocchi agrega que la canción es su vida, y aunque durante mucho tiempo sentió que era una forma de comunicarse, hoy sostiene que "es una forma de comunicarme conmigo y que a su vez, elijo compartir con les otres, y en ese compartir, tengo el privilegio de poder ser oidx, y, en ese privilegio, saber que tal vez alguien se identifique", dice.

"Las canciones a veces vienen y a veces las busco, y así como en las relaciones humanas, eso no siempre es correspondido. Hay que aprender que a veces no vienen, y a veces vienen de a tres o de a cuatro. A veces pasan desapercibidas, terminan en un teléfono o en el papel nomás, y a veces te enloquecen y no podes parar de cantar. Las canciones son de ellas, de la gente, y a la vez, a veces, por un rato, también yo soy la canción", afirma.

Las entradas para ver a Mocchi están a la venta por sistema Articket.com.ar o puntos físicos: en Mar del Plata: en Belgrano 3420 y San Martín 3263. En tandil pueden adquirirse en Chacabuco 87, en tanti quienes residen en Necochea pueden acercarse a Calle 61 N° 2813; y en Miramar a Calle 17 esquina 30.