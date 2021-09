Suspensión de exploración petrolera: “Es un primer paso para llegar al rechazo oficial del proyecto"

La organización ambientalista Greenpeace no tardó en celebrar la suspensión de los estudios de impacto ambiental que determinó este viernes el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y consideraron que esta medida debería llevar al rechazo oficial de la propuesta que hizo Equinor para buscar petróleo a pocos kilómetros de la costa de Mar del Plata.

"Este debiese ser el primer paso, para que contemplando los múltiples argumentos que existen para rechazar esta solicitud, se declare de manera formal dicho rechazo”, consideró Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de la entidad.

La joven insistió en "reiterar el llamado a detener cualquier tipo de aprobación de exploraciones sísmicas y perforaciones en el mar argentino". "Argentina debe decir noa la exploración de petróleo offshore, la cual expandirá la frontera de explotación de combustibles fósiles y contribuiría al cambio climático, además de dañar de manera irreparable ecosistemas marinos clave para el país", sostuvo.

En el día de la Movilización Mundial por la Crisis Climática, "las calles del mundo se están llenando de personas exigiendo acciones drásticas de manera urgente para paliar el cambio climático", según afirmaron en la organización. "Argentina debe aumentar su ambición climática. Ello implica reducir la dependencia de los combustibles fósiles y cancelar los proyectos de expansión de la frontera petrolera en el Mar Argentino", razonó Vueso.

"Suspéndase el curso de los plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto denominado “campaña de adquisición sísmica offshore argentina; cuenca argentina norte (áreas can 108, can 100 y can 114)”, en trámite por ante ex-2020-11258246-apn-dnep#mha, hasta tanto se reciba respuesta de todos los órganos que deban ser consultados conforme su competencia en la materia", fue lo que resolvió este viernes, a través de la resolución 16/2021, la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación.

Para esta suspensión, fue clave las diferentes presentaciones que hicieron en el último tiempo las cámaras pesqueras donde alegaron "presuntos vicios o defectos de tramitación en la evaluación y en el procedimiento de participación ciudadana realizado" en el marco de lo que fue la audiencia pública a la que se convocó en julio a partir de la iniciativa que busca materializar Equinor a pocos kilómetros de la costa marplatense.

El bloque CAN 100, frente a la costa de Mar del Plata, comprende un área de 15.000 kilómetros cuadrados y es el bloque más grande de la Cuenca Argentina Norte. Se ubica sobre el talud continental, principal corredor biológico del Mar Argentino. Equinor se asoció con Shell e YPF para la perforación de este bloque, que sería el primero de aguas profundas y ultra profundas en el Mar Argentino, en caso de obtener la autorización del Gobierno de Alberto Fernández.