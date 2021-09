Basta de "asaditos" en los árboles: un biólogo denuncia un "ecocidio ciudadano" en Parque Camet

Emiliano Hines es un vecino del barrio Las Dalias e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) que no permaneció indiferente al observar la postal de árboles quemados que se repite a lo largo del Parque Camet: el biólogo advirtió un "ecocidio ciudadano" en uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad y reclamó conciencia social para proteger el medio ambiente.

El becario del Conicet planteó la problemática a partir de una conducta que no es nueva pero que, según su mirada, se ha agravado en el último tiempo: la costumbre de quemar las bases de los árboles para poder hacer el fuego para el asado. "La gente, siendo ignorante del daño que causa, hace el fuego para el 'asadito' contra los árboles al punto de ahuecar sus bases y así los debilitan", afirmó, y agregó, tras una reciente recorrida por el lugar: "Nunca he visto tanto árbol quemado como la última vez que fui. Conte más de 50 árboles".

Hines reconoció que es "bastante doloroso" ver las raíces quemadas de árboles que están ubicados al lado de los fogones, estructuras que precisamente son instaladas para realizar el fuego. "Esto es peligroso y es una picardía porque estamos hablando de uno de los pulmones verdes más importantes que existen en Mar del Plata. El Parque Camet es un lugar hermoso y no puede ser que se caiga porque la sociedad está ayudando a eso", insistió.

"Visibilizo esta situación en un intento de evitar un ecocidio ciudadano y generar un gota de conciencia. Más allá de los gestores sociales, existe una responsabilidad ciudadana. Ver y no hacer nada al respecto, es también participar como cómplice de esto", sostuvo el joven, quien advirtió: "Sé que se han replantado árboles pero la verdad es que a esta tasa prácticamente no va a quedar un árbol en pie".

En declaraciones a 0223, Hines aclaró que es normal que haya caída de árboles en tiempos de sudestada y tormenta pero dijo que la conducta social de prender fuego las bases arbóreas propicia su desaparición. "Es moneda corriente que haya árboles caídos por las sudestada pero en los árboles que están caídos en el parque se puede ver un patrón general: todos están quemados en la base", aseveró.

Además de insistir con el pedido de conciencia, el biólogo reclamó a las autoridades municipales que "refuercen la custodia de la zona" para evitar este tipo de situaciones. "Colegas me han dicho que sucede lo mismo en Laguna de los Padres. Creo que no queda otra que poner vigilancia o más personal de guardaparques para que no prolifere esta actividad. Hay que tomar dimensión de las consecuencias que esto tiene", señaló.