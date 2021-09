Denuncian la construcción ilegal de un baño sobre la playa de Luna Roja

La playa “Luna Roja” vuelve a ponerse en el centro de la polémica por la denuncia de dos ong´s, que cuestionan el avance de los privados sobre el sector público costero: sostienen que allí se realiza una construcción ilegal con permiso del Municipio, que altera el paisaje natural y genera impacto ecológico.

"Se hicieron construcciones acompañados por el Emtur, que parecería que no conoce las características naturales de cada playa de General Pueyrredon, donde no se puede autorizar una obra de baños públicos para el sur de la ciudad, con las mismas características que en Playa Grande. En plenas bajadas públicas donde se caracterizaba por la naturaleza, se hacen construcciones pesadas, como la casa del cuidador, que vive allí y que invaden ese lugar y que está prohibido por la autoridad del agua de la provincia de Buenos Aires, que determina que no se puede construir a 150 metros de la línea de ribera pero que parece, también hizo la vista gorda", afirmó Mariano Gemín, representante de la ONG “En Defensa de las Playas Públicas”.

La obra cuenta con el aval del Municipio.

En declaraciones a 0223, Gemín, que mencionó que el reclamo también los realizan desde la Asamblea Luna Roja, consideró que con estas iniciativas "volvemos para atrás porque los lugares naturales, vírgenes, de un segundo para el otro nos encargamos de destruirlos y convertirlos en algo más, como las playas del centro donde se intervino en la naturaleza", acotó.

La construcción de los baños está en proceso de obra.

"La gente del Emtur no puede autorizar este tipo de obras por el valor ecológico para una ciudad con 1 millón de habitantes, tan invasiva. Siguiendo con estas obras, vamos a convertir la zona sur en otra Punta Mogotes y vamos a perder el único lugar natural que nos queda", alertó y agregó: "ladrillo que se pone, ladrillo que queda y se convierte en un espacio verde que se pierde, en negocio de unos pocos", completó.