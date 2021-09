Renunció una funcionaria del Ministerio de Mujeres que había denunciado a Manzur

La secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Cecilia Merchán, renunció el pasado viernes a su cargo como funcionaria nacional.

Merchán, junto a la propia ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, había denunciado en 2019 al entonces gobernador de Tucumán por obstaculizar la interrupción del embarazo de una niña que había sido violada.

“Comparto el texto de mi renuncia al cargo de Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad”, publicó la ex funcionaria en su cuenta de la red social Twitter. No obstante, aclaró que seguirá “aportando con amor y responsabilidad al proyecto nacional, feminista y popular”, y amplió: “Donde me encuentre, solo estaré atada a los sueños y desafíos colectivos”.

“Se inicia un nuevo tiempo, con nuevos desafíos que requieren de una renovación de fuerzas e impulso generador de transformaciones”, enfatizó Merchán en su carta de renuncia.

En ese marco, la ex funcionaria puntualizó: “El movimiento de mujeres y LGBTI+ tiene sobrada energía y capacidad para consolidar los objetivos logrados y los muchos que aún quedan pendientes”.

“Por mi parte, habiendo aportado lo mejor de mi experiencia personal y colectiva, concluyo una etapa de la que me siento orgullosa y agradecida”, puntualizó Merchán.

Por último, calificó como una “inédita emergencia” el periodo que se debió atravesar durante la pandemia de coronavirus fue “muy complejo”, y concluyó: “Intentamos estar a la altura de las circunstancias, creando acciones y planes concretos que dejarán establecidos los pilares hacia adelante”.