Gabriel Hauche, refuerzo para el Aldosivi de Palermo

En la jornada que se confirmó la contratación de Martín Palermo como nuevo director técnico en reemplazo de Fernando Gago, Aldosivi también anunció el fichaje del delantero Gabriel Hauche. Llegará en las próximas horas para superar la revisación médica y firmar su contrato, que sería hasta diciembre.

Desvinculado contractualmente de Argentinos Juniors en la jornada de hoy, tras un cortocircuito con el entrenador Gabriel Milito, el atacante de 35 años se suma al "Tiburón", que tenía una ficha libre por reglamento ante la grave lesión del volante Joaquín Indacoechea. El "Demonio" Hauche llega para reforzar un ataque que también tuvo la baja de Federico Andrada, operado de una fractura de clavícula.

Nacido en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires, Hauche comenzó su carrera en Temperley, donde debutó en 2004 en la Primera B Metropolitana. En 2006 pasó a Argentinos Juniors, en un primer ciclo donde permaneció hasta 2009 y fue figura en base a goles y asistencias.

Su buen rendimiento lo llevó a Racing Club de Avellaneda, desde 2010 hasta 2012. En la "Academia" se ganó el afecto de los hinchas, con dos goles a Independiente. En febrero de 2010 fue convocado por Diego Armando Maradona a la Selección argentina local, y jugó 45 minutos del triunfo 1 a 0 ante Jamaica en el estadio José María Minella. ¿El gol? Lo anotó Martín Palermo, con quien se reencontrará en el mismo estadio pero como entrenador-jugador.

En el elenco nacional ya había sido citado por Diego en septiembre de 2009, y luego en 2011 también por Sergio Batista. En la Selección jugó cinco partidos amistosos y marcó tres goles, uno ante Ecuador, y dos a Paraguay, ambos en el "Monumental" de River.

En 2013, fue transferido a Chievo Verona de Italia por 110 mil euros, pero apenas estuvo allí seis meses. Retornó a Racing, y se consagró campeón del Torneo Transición de 2014 (5 goles en 10 partidos).

Luego pasó por Tijuana de México (2014 a 2016, 62 partidos y 14 goles), Deportivo Toluca del mismo país (34 juegos, 7 goles), Millonarios de Colombia (2018), y desde 2019 volvió a Argentinos.

Hoy, Hauche escribió una carta de despedida de Argentinos Juniors tras su desvinculación: "Hoy llegamos a un acuerdo para no continuar más en el club. No es un lindo día por lo que significa Argentinos Juniors en mi carrera / vida y, sobre todo, por la forma. Pero eso no va a opacar tantos años de felicidad que me toco vivir en el club, en total un poco más de 6 años", fueron sus primeras palabras, en su cuenta de Instagram.

Luego, se defendió, en medio del conflicto con el entrenador Gabriel Milito: "El escudo siempre por encima de todo y todos. No tengo dudas de lo que soy como profesional y menos como persona. Me voy tranquilo sabiendo que hoy y siempre mi accionar fue el correcto".