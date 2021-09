Internaron de urgencia a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand, la eterna "diva de los almuerzos" de la televisión argentina, fue internada este viernes en el sanatorio Mater Dei después de haber acusado algunas molestias coronarias producto de una insuficiencia cardíaca.

La reconocida conductora se empezó a sentir mal por la mañana. Un médico asistió a su casa y, tras una revisión de rutina, decidió trasladarla al centro de salud para seguir el cuadro.

Según lo que consignó Infobae, la diva tiene previsto realizarse una serie de estudios cardiológicos. Por el momento, se desconoce detalles de su diagnòstico y se aguarda por su pronta evolución.

Con gran emoción, la diva había regresado en agosto a su histórico programa, que condujo su nieta Juana Viale a partir de marzo del 2020 por la irrupción del Covid-19. En diciembre también regresó al ciclo, pero en carácter de invitada.

“Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”, había dicho la diva en el programa, emocionada por su vuelta.

A partir de su retorno al programa, se especuló la posibilidad de que Mirtha hiciera una temporada más en Mar del Plata, desde el Costa Galana, con el tradicional ciclo de almuerzos aunque hasta esta fecha no hay confirmaciones por las negociaciones que mantiene la productora y Canal 13.