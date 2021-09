Tenía salidas transitorias y se escapó: lo atraparon

Este sábado por la tarde, personal policial capturó a un joven de 21 años que se había fugado de la Unidad Penitenciaria (UP) 15 de Batán.

Según pudo saber 0223, el hombre gozaba de salidas transitorias contempladas en el programa "Casa por cárceles" y el pasado viernes debía presentarse en la UP 15 para cumplir con su condena, pero decidió no regresar a la UP.

Al notar su ausencia, se emitió una orden de captura que arrojó esta tarde resultado positivo cuando personal policial encontró al joven caminando por la vía pública y procedió a su detención.