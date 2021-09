Vélez ratificó su remontada y Estudiantes rescató un empate

Con dos partidos, se puso el broche final a la décima fecha de la Liga Profesional, que tuvo como característica que ninguno de los que están en los puestos de arriba de la tabla de posiciones pudieron ganar. El que tenía la chance era Estudiantes, que no pasó del empate con Argentinos Juniors, mientras que Vélez goleó 4 a 0 a Unión y viene pidiendo pista.

A Vélez se le abrió el arco en el complemento

Todo lo que no pudo concretar en la primera mitad, llegó en la segunda parte. El equipo de Mauricio Pellegrino fue superior de principio a final, aunque no logró tomar ventaja en los 45' iniciales, y en eso tuvo mucho que ver el arquero Sebastián Moyano, que mantuvo el cero en el arco del "tatengue". Incluso, le tapó un penal a Thiago Almada que hubiera puesto justicia.

Sin embargo, cuando se abrió, ya no pudo hacer nada el conjunto de Asconzábal. En dos minutos, se le derrumbó la estantería, Luca Orellano y Juan Manuel Lucero convirtieron a los 9 y 11, respectivamente, y la historia estaba juzgada. La visita no tuvo argumentos y Vélez nunca sacó el pie del acelerador, liquidó el partido con un tanto de Lucas Janson y el moño se lo dio Ricardo Centurión, que puso el 4 a 0 definitivo.

Síntesis

Vélez (4): Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Lautaro Gianetti y Francisco Ortega; Santiago Cáseres, Federico Mancuello y Luca Orellano; Thiago Almada, Juan Manuel Lucero y Lucas Janson. DT: Mauricio Pellegrino.

Cambios: ST 22' Gerónimo Poblete y Miguel Brizuela por Mancuello y Ortega, 33' Agustín Bouzat y Ricardo Centurión por Orellano y Almada, y 40' Cristian Tarragona por Lucero.

Unión (0): Sebastián Moyano; Franco Calderón, Emanuel Brítez y Claudio Corvalán; Federico Vera, Mauro Pittón, Martín Cañete y Gastón Comas; Marco Borgnino, Nicolás Cordero y Kevin Zenón. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Cambios: ST 15' Gastón González y Cristian Insaurralde por Zenón y Comas, 35' Jun Nardoni y Enzo Roldán por Borgnino y Pittón, y 40' Juan Manuel García por Cordero.

Goles: ST 9' Orellano (V), 11' Lucero (V), 31' Janson (V) y 41' Centurión (V).

Incidencias: PT 39' Moyano (U) le detuvo un penal a Almada (V); 36' ST expulsado Calderón (U).

Árbitro: Fernando Rapallini.

Cancha: "José Amalfitani.

Argentinos no lo pudo aguantar y respiro el "pincha"

En la previa no era un mal resultado para el "bicho", que venía con una racha negativa, pero de la forma en que se dio, lo sufre el equipo de Gabriel Milito, que tenía los tres puntos en el bolsillo. Por el lado de Estudiantes, llegó a su cancha buscando el triunfo, pero terminó celebrando el punto rescatado a poco del cierre.

En lo futbolístico, protagonizaron una etapa inicial de bajo nivel, muy estudiado en cada movimiento y con escasas situaciones de riesgo para los arqueros. Los de Milito armaron una línea de tres, que se transformó en otra de cinco en los retrocesos, y con ello le cerraron las bandas a Estudiantes, en especial al bloque derecho de Godoy y Castro. El "pincha" no le encontró la vuelta ni los espacios a una mitad de cancha muy poblada por jugadores visitantes. Argentinos estuvo un poco más cerca con una contra de Cabrera que remató desviado, después con un disparo de Florentín que pasó cerca del palo derecho y más tarde tras una mala salida de Noguera, centro de Florentín y una definición errónea de Elías Gómez.

En el segundo tiempo el partido tuvo más ritmo, siempre con Argentinos con el control del juego, aunque en el inicio el local tuvo la más clara en una pelota que peleó Apaolaza y Castro no definió bien desde buena posición. Respondió el visitante con un cabezazo de Villalba en un córner que se fue apenas arriba y a los 11 minutos probó Reniero de media distancia pero sin puntería. A los 23', en una decisión confusa del árbitro Rey Hilfer que sancionó penal de Noguera sobre Mac Allister, Florentín remató bajo a la derecha del arquero Mariano Andújar, que se tiró bien pero no pudo evitar el gol. Estudiantes lo fue a buscar. No pudo Castro y a los 38' llegó la mano penal de Ovando y el ingresado Pellegrini abrió el pie izquierdo para marcar el empate.

Síntesis

Estudiantes (1): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Juan Manuel Sánchez Miño; Francisco Apaolaza y Jaime Ayoví. DT: Ricardo Zielinski.

Cambios: ST 13' Matías Pellegrini por Ayoví, 29' Franco Zapiola y Gustavo Del Prete por Pasquini y Castro.

Argentinos Juniors (1): Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Miguel Torren, Carlos Quintana y Lucas Villalba; Javier Cabrera, Franco Moyano, Jonatan Gómez, Elías Gómez y Gabriel Florentín; Nicolás Reniero. DT : Gabriel Milito.

Cambios: ST 32' Lautaro Ovando y Matías Romero por Reniero y J.Gómez, 39' Gabriel Hauche por E.Gómez y 44' Gabriel Carabajal por Florentín.

Goles: ST 23 'Florentín (A), de penal y 38' Pellegrini (E), de penal.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: "Jorge Luis Hirschi".