Estaban durmiendo y un árbol les destrozó la casa: “Se salvaron de milagro”

En el peor momento del temporal en Mar de Plata, un árbol de gran tamaño cayó sobre el techo de una vivienda en El Alfar y de milagro no causó heridas a una pareja que se encontraba durmiendo.

El hecho sucedió alrededor de las 4.30 en una casa de Rodolfo Walsh al 600, cuando un fuerte estruendo despertó al barrio. “El ruido me despertó y en ese momento no vi nada porque la luz estaba cortada. Y esta mañana me dijo la vecina que había sido porque se cayó un árbol, creo que eucalipto, sobre el techo de su pieza. Llegó a meterse una rama adentro. Ellos estaban durmiendo y de milagro se salvaron”, contó a 0223, Antonella, la vecina de la familia damnificada.

Además de los graves daños que tuvo la vivienda, la familia sufrió asimismo la caída de otro árbol sobre una moto. “Son dos árboles enormes y ahora estaban tratando de rescatar la moto. Por el momento lo único que necesitan es que alguien pueda sacarles el árbol de la casa”, expresó la mujer.

“Que sucedan estas cosas no es nuevo en el Alfar, porque con cada tormenta, se caen varios árboles. No sé si es por falta de mantenimiento o porque las raíces están podridas”, lamentó la vecina.

Mar del Plata es atravesada por un ciclón extratropical que produjo graves destrozos en distintas partes de la ciudad, con más de 20 techos volados, 50 empalizadas y otras estructuras metálicas, cortes de luz en unos 10 barrios. Ante este panorama se estableció la suspensión de clases en los turnos mañana y tarde. Desde Defensa Civil aconsejaron evitar salir a la calle debido al fuerte temporal.