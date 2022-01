Ante el éxito de la temporada, el gobierno ya piensa en un PreViaje “focalizado”

En el cierre de la primera quincena de enero -históricamente, la más fuerte para los operadores turísticos-, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, estuvo en Mar del Plata y mantuvo una reunión con empresarios gastronómicos, hoteleros y de balnearios, para seguir de cerca su opinión en cuanto al desarrollo de la temporada. Al salir del encuentro, en un mano a mano con 0223, el funcionario nacional destacó el impacto que tuvo el programa PreViaje y confirmó su continuidad a partir de marzo, aunque de una forma “focaliza”, con el propósito de promover el flujo turístico durante períodos de temporada baja.

-¿Qué lectura hacen desde el Ministerio sobre el desarrollo de la temporada en Mar del Plata y la región?

-Estamos muy contentos. Sabíamos que iba a ser una temporada muy buena, pero está por encima de las expectativas que teníamos. Recién nos reunimos con una parte importante del sector privado turístico de Mar del Plata y nos transmitieron que los niveles de ocupación están arriba del 85 ó 90%, y eso se ve en la calle y en cada uno de los comercios. Las carpas de los balnearios también están al 100% y eso es una gran noticia para ciudades como Mar del Plata, pero esta situación se repite en todo el país, en cada uno de los destinos turísticos de la Argentina, y vemos que la demanda está muy impulsada por el PreViaje. En cada lugar al que vamos nos hablan del programa y nos piden que continúe. Nos pone contentos que una política pública tan importante como la que diseñamos con PreViaje tenga un impacto directo en las economías regional y local, en el sector privado y para más de 4,5 millones de argentinos y argentinas que gracias a este programa pudieron viajar.

-PreViaje nació en pandemia pero, ¿tienen pensado qué continuidad le van a dar?

-La idea es que continúe, tal vez de otra manera, más focalizado, trabajando la contra temporada, que es un reclamo que nos hacen mucho en las grandes ciudades turísticas. Apuntalar la demanda y los momentos de menos flujo de gente es uno de los grandes desafíos. También, trabajar el PreViaje en situaciones puntuales: escapadas, fines de semanas, contra temporada... Hay una batería de medidas que en marzo vamos a estar anunciando, pero la idea es que continúe porque fue una política pública muy virtuosa, incluso, una de las que más impacto ha tenido.

-En el encuentro de este viernes, ¿los empresarios del turismo plantearon algún tipo de requerimiento sobre la marcha? ¿Cómo observan ellos el desarrollo de la temporada?

-La preocupación hoy no tiene que ver tanto con la cantidad de gente que hay veraneando en Mar del Plata, que por suerte es muchísima; no tiene que ver con el nivel de ocupación ni de la actividad, porque se evidencia una recuperación muy acentuada. Sí tiene que ver con el tema sanitario, no porque sea complejo en término de cantidades de internaciones ni ocupación en terapias intensivas, sino por la parte operativa y logística por la gran cantidad de contagios. Desde el gobierno nacional, la semana pasada dimos la posibilidad a cada una de las jurisdicciones que los contactos estrechos no tengan que hacer aislamiento, lo que implicó un gran alivio para el sector. Diría que la principal preocupación tiene que ver con que la gran cantidad de casos no les impida trabajar, no les quite personal para atender la gran demanda que tienen. De acuerdo a lo que nos dijo la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, vamos a empezar a tener una cantidad de casos estabilizada, pero después la curva debería bajar rápidamente, por lo que soy muy optimista con lo que va a pasar en febrero. PreViaje se vendió más en febrero que en enero, lo cual me parece todo un síntoma de que otra vez se superarán nuestras expectativas.

En un mano a mano, el ministro Lammens trazó un balance de lo que deja la primera quincena de enero en materia de turismo. Fotos: 0223

-Esto aleja aún más el fantasma de futuras restricciones.

-No, no. Lo dijo el Presidente, la Ministra de Salud: restricciones no va a haber. Nosotros necesitamos consolidar la recuperación de la economía. El año pasado tuvimos 10 puntos de crecimiento, este año esperamos crecer en un porcentaje importante del PBI y, sobre todo, consolidar la consolidación del empleo. El mes pasado, hotelería y gastronomía fueron los rubros que más crecieron con dos puntos mensuales. Ahora, hay que consolidar esa recuperación, por supuesto, con el pase sanitario, apuntalando la campaña de vacunación, etcétera. El mes pasado se aplicaron 900 mil nuevas dosis, lo que evidencia que hay mucha gente que se resistía a vacunarse y se está dando cuenta de que es importante, no sólo para la salud personal, sino por una cuestión de consciencia y salud colectiva. La vacunación y los cuidados es lo que nos va a permitir poder seguir sin restricciones y continuar con este ritmo de actividad que claramente está empujando la recuperación económica en todo el país.

-Con respecto a la conectividad hacia la costa atlántica, este verano hubo un boom del ferrocarril y nuevos vuelos desde el interior del país. ¿Cómo se trabaja para agregar más frecuencias?

-Es un tema que trabaja el Ministerio de Transporte de la Nación con cada una de las jurisdicciones. Creo que Mar del Plata tiene potencial para trabajar, inclusive, el turismo internacional, así que está mi compromiso de hablar con las compañías del sector para poner algunos vuelos que vengan directamente a Mar del Plata, que puedan hacer destino cruzado con Iguazú, Calafate y Bariloche. Seguramente en el transcurso de los próximos meses -febrero, marzo- vamos a tener novedades.

-¿Y el tren?

-Todo los pasajes que salieron a la venta se vendieron, así que trabajé con el presidente de Trenes Argentinos para pedirle si se podía agregar frecuencias o vagones. Hoy el tren está al tope de su capacidad y es un tema que tenemos que reformular en Argentina. Hay que invertir mucho, creo que el gobierno nacional lo está haciendo, pero sin ninguna duda es uno de los medios de transporte más interesantes que tenemos. En un país tan extenso, tener la posibilidad de contar con gran cantidad de gente en trenes es importante y, sobre todo en términos turísticos, es una gran herramienta.