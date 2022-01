Peñarol va por el décimo triunfo ante Atenas, un viejo clásico

Peñarol, que arrastra nueve victorias consecutivas y está en el tercer puesto de la Liga Nacional de Básquetbol, vuelve esta noche al Polideportivo Islas Malvinas tras su exitosa gira: desde las 21, recibirá a Atenas de Córdoba. Fabricio Vito, Oscar Brítez y José Luis Lugli serán los árbitros.

Un duelo con historia entre el "Griego", el más ganador de la Liga Nacional (9 títulos) contra quien le sigue en ese récord, el "Milrayitas" (5, al igual que San Lorenzo). Hoy con otros presupuestos ambos, pero con la misma ambición de mantener el protagonismo pese a los sobresaltos.

Con un récord de 12 triunfos y 5 caídas, el "Milrayitas" atraviesa su mejor momento de las últimas temporadas. Tal vez estaba dentro de una idea perfecta este presente, pero también parecía un tanto lejana ya que el equipo se armó quizá sin un gran presupuesto. Por eso sorprende el actual 3° lugar que tiene dentro de la tabla, y ni hablar de la enorme seguidilla de 9 victorias consecutivas que lleva, ganando tanto en el Poli de Mar del Plata pero también en la ruta con canchas durísimas.

Tras vencer a Platense en Buenos Aires, el equipo de Leandro Ramella dio otro batacazo el fin de semana en Comodoro al vencer a Gimnasia (100-87, quitándole el invicto de local al Mens Sana, que había ganado sus 8 partidos). Sin Federico Marín todavía, ausente por lesión, con Joaquín Valinotti y Al Thornton como figuras del último largo viaje, y sus hinchas apoyando en las tribunas, la "Peña" va por más ante un viejo clásico.

Por su parte, Atenas (5-10) viene de conseguir una victoria clave en Junín, en lo que fue el arranque de su actual gira de visitante. Le ganó a Argentino por 84-76, lo que le permitió salir después de muchas semanas de las últimas dos colocaciones de la tabla. Esto no significa que ahora que no está en zona Permanencia puede relajarse, sino que deberá seguir engrosando su récord y lograr resultados positivos para no peligrar su situación.

Como aspecto positivo, por primera vez en la temporada ganó dos partidos al hilo (antes había vencido a Regatas de local en el Ceruti), y que festejó en 4 de los últimos 6 que disputó. Síntomas importantes para un equipo que quiere resurgir.