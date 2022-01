Los problemas económicos en la Argentina y la posibilidad de las criptomonedas

Argentina está viviendo momentos de gran incertidumbre económica. ¿Cómo podría resolverse el escenario de cara al futuro?

Argentina y los problemas financieros

Ahora bien, esto no es algo que desde el Argentina estén pudiendo controlar. En un escenario complejo, donde hay negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar más de 40.000 millones de dólares de deuda que no pueden pagarse, hay que tener en cuenta algunas cuestiones.

En primer lugar, la escasez de divisas. Se trata de un problema histórico de nuestro país, que alimenta una inflación anual que es superior al 50%, con más del 40% de la población en la pobreza. Además, los controles, tanto de las divisas como de los precios internos, son soluciones momentáneas que no resuelven el problema de fondo.

A esto hay que sumarle la situación del Covid-19. La llegada de la pandemia generó que los estados de todo el mundo tuvieran que invertir mucho dinero en la situación sanitaria, tanto en mejorar las condiciones de los hospitales como en importar las vacunas. Entonces, ¿hay una solución de cara al futuro? Podría haberla gracias a las criptomonedas.

¿Pueden servir las criptomonedas para los problemas económicos?

Lo primero que hay que mencionar es que, en cualquier caso, la jugada será realmente arriesgada. Es decir, no hay nada que pueda indicar que las criptomonedas, como el Bitcoin o el Ethereum, se mantendrán en un valor realmente alto o que volverán a subir, pese al deseo y la creencia de miles de personas.

Entonces, el hecho de poner en juego las reservas de la economía de un país es una jugada muy arriesgada. Esto es lo que hizo El Salvador, pionero en la adaptación de las criptomonedas dentro del mundo, ya que ha legalizado su uso como una moneda nacional, pero también han puesto las arcas nacionales en inversiones en cripto.

No obstante, la situación de El Salvador no es la misma que la de Argentina. Argentina no parece tener una solución positiva para el FMI, ya que deberán entregar dinero que no tienen. No obstante, ¿qué tal si colocas el dinero de las arcas en una inversión en criptomonedas, para arriesgarse a que el valor suba en un futuro?

Pues bien, ahí podrían tener una mayor tasa de rentabilidad, algo que podría servir para realizar el pago del FMI. No obstante, también hay que mencionar que podría pasar exactamente lo contrario, pues el valor podría bajar de cara al futuro y esto implicaría un empobrecimiento mayor de la economía.